Ünlü oyuncudan kahreden deprem paylaşımı: 1999 depreminde enkaz altından çıkarıldığımda 5 yaşındaydım

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri ile hafızalarımızda yer edinen Gizem Güven'den hüzünlendiren deprem paylaşımı geldi.

1999 Gölcük Depremi'nde ailesi ile birlikte göçük altında kalan Güven, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem sonrası duygulandıran bir gönderi paylaştı..

"DAHA BÜYÜK BİR FELAKETLE KALPLERİMİZ DEPREM BÖLGESİNDE ATIYOR"

Enkazdan kurtulduğu anlarda çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Gizem Güven, duygularını "O felaket gün ailemle enkaz altından çıktığımızda henüz 5 yaşındaydım. Unutmak ne mümkün... Bunca yıl geçti daha büyük bir felaket ile kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor. Aynı acı, aynı çaresizlik, dinmeyen aynı umut ile…" sözleriyle ifade etti.