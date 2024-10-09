Ülkemizdeki yabancı biri Erdoğan'ı muhalefet lideri zannedecek! "Bizi de rahatsız ediyor"

Türkiye son günlerde artan toplumsal sorunlar ile diken üzerinde. Onlarca suç kaydı olanların dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesinden, henüz 19 yaşındaki bir şahsın iki kadını canice katletmesi toplumdaki tedirginlik seviyesini en üst düzeye çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin haftalık grup toplantısında hem gündeme dair açıklamalarda bulundu hem de son zamanlardaki artan cinayet vakaları hakkında konuştu. Şehit Şeyda Yılmaz’ın 26 suç kaydı olan bir katil tarafından katledilmesi üzerinden örnek veren Erdoğan, suç kaydı olanların ellerini kollarını sallayarak ortada dolaşmalarının kendilerini de rahatsız ettiğini şu ifadeler ile aktardı:

“Son dönemde yaşanan kimi cinayetler ve müessif hadiseler milletimizin kendini güvende hissetme ve adaletin tecellisi konusunda tereddüde düşmesine sebebiyet vermiştir.

Toplumda güvenlik ve asayişin temini noktasında geçmişe ve birçok Avrupa ülkesine kıyasla çok iyi bir yerdeyiz. Son dönemde polis memurumuzun şehit edilmesinden genç kızlarımızın vahşice katledilmesine kadar bir dizi hadise milletimizde haklı bir tepkiye yol açmıştır.

"BİZİ DE RAHATSIZ EDİYOR"

Onlarca suç kaydı olan kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşması bizi de rahatsız ediyor. Bu olayları enine boyuna değerlendirdik. Bu çerçevede bazı önemli adımlar atma kararı aldık. İnsanlarımızın, sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız.

"ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ"

Emniyet teşkilatında ya da adalet sistemimizde tıkanıklık varsa neşteri vurup onu da çözüme kavuşturacağız.

Belirli suçlarda infaz hükümlerinin, alınan cezanın yüzde 10'u cezaevinde geçirildikten sonra işlemeye başlaması sağlanacaktır.

"SUÇ KAYDI OLANLARINN TUTUKLU YARGILANMASININ ÖNÜ AÇILACAK"

Mesela 5 suç kaydı olan birinin, diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden tutuklu yargılanmasının önü açılacak

Tutukluluk süresi, kişinin işlediği suçlar ve alacağı cezalarla orantılı belirlenecek. Bu husus toplum vicdanını yaralayan belirli suçlar için geçerli olacak.”