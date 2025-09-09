Ülkeyi karıştırdı! Tükürüğe yeni ceza

Kaynak: Haber Merkezi
Ülkeyi karıştırdı! Tükürüğe yeni ceza

Rakip teknik heyetten bir görevlinin yüzüne tüküren Luis Suarez'e 3 maç daha men cezası verildi.

ABD'nin Inter Miami takımında forma giyen Luis Suarez'e yeni bir ceza verildi.

Luis Suarez'in forma giydiği Inter Miami, 1 Eylül pazar günü oynanan ABD Lig Kupası finalinde Seattle Sounders'a 3-0 yenilmişti.

Maç bittikten sonra Seattle Sounders teknik ekibinden bir görevlinin üzerine yürüyüp yüzüne tüküren Suarez, dünya gündemine oturmuştu.

Rakibin yüzüne tükürmüştü: Cezası belli olduRakibin yüzüne tükürmüştü: Cezası belli oldu

38 yaşındaki yıldız isme 6 maç men cezasına verilmişti fakat bu ceza Lig Kupası maçlarında geçerli olacak.

BBC'de yer alan habere göre, MLS (ABD birinci ligi) yönetimi de Luis Suarez'e ceza uygulama kararı aldı ve 3 maç men cezası verildi.

Suarez takımının Charlotte FC, DC United ve Seattle maçlarında oynayamayacak.

Son Haberler
Dalaman'da ormanı yakıp kaçtılar! Sabotaj görüntüleri şoke etti
Dalaman'da ormanı yakıp kaçtılar! Sabotaj görüntüleri şoke etti
Galatasaraylı oyuncu etkisi! Selçuk İnan muradına ulaştı
Galatasaraylı oyuncu etkisi! Selçuk İnan muradına ulaştı
Gürsel Tekin’in minibüsünden ‘Aktrol’ çıktı! CHP yönetimine demediğini bırakmadı
Gürsel Tekin’in minibüsünden ‘Aktrol’ çıktı! CHP yönetimine demediğini bırakmadı
Fenerbahçe apar topar göndermişti! Jose Mourinho geri dönüyor: Herkes şok oldu
Fenerbahçe apar topar göndermişti! Jose Mourinho geri dönüyor: Herkes şok oldu
Mutlu Kaya ilk adımlarını attı! Erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu
Mutlu Kaya ilk adımlarını attı! Erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu