Ülkeyi karıştırdı! Tükürüğe yeni ceza

ABD'nin Inter Miami takımında forma giyen Luis Suarez'e yeni bir ceza verildi.
Luis Suarez'in forma giydiği Inter Miami, 1 Eylül pazar günü oynanan ABD Lig Kupası finalinde Seattle Sounders'a 3-0 yenilmişti.
Maç bittikten sonra Seattle Sounders teknik ekibinden bir görevlinin üzerine yürüyüp yüzüne tüküren Suarez, dünya gündemine oturmuştu.
Rakibin yüzüne tükürmüştü: Cezası belli oldu
38 yaşındaki yıldız isme 6 maç men cezasına verilmişti fakat bu ceza Lig Kupası maçlarında geçerli olacak.
BBC'de yer alan habere göre, MLS (ABD birinci ligi) yönetimi de Luis Suarez'e ceza uygulama kararı aldı ve 3 maç men cezası verildi.
Suarez takımının Charlotte FC, DC United ve Seattle maçlarında oynayamayacak.
Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final ????— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025
????: @MLS pic.twitter.com/gCMLdbwDlC