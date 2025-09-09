Ülkeyi karıştırdı! Tükürüğe yeni ceza

ABD'nin Inter Miami takımında forma giyen Luis Suarez'e yeni bir ceza verildi.

Luis Suarez'in forma giydiği Inter Miami, 1 Eylül pazar günü oynanan ABD Lig Kupası finalinde Seattle Sounders'a 3-0 yenilmişti.

Maç bittikten sonra Seattle Sounders teknik ekibinden bir görevlinin üzerine yürüyüp yüzüne tüküren Suarez, dünya gündemine oturmuştu.

Rakibin yüzüne tükürmüştü: Cezası belli oldu

38 yaşındaki yıldız isme 6 maç men cezasına verilmişti fakat bu ceza Lig Kupası maçlarında geçerli olacak.

BBC'de yer alan habere göre, MLS (ABD birinci ligi) yönetimi de Luis Suarez'e ceza uygulama kararı aldı ve 3 maç men cezası verildi.

Suarez takımının Charlotte FC, DC United ve Seattle maçlarında oynayamayacak.