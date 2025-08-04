Ülkü Ocakları Erdoğan'ın damadına rakip oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Ülkü Ocakları Erdoğan'ın damadına rakip oldu

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Teknoocak" adlı bir teknoloji festivali düzenleyeceklerini açıkladı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, üniversite tercihi yapacak gençler için geliştirilen "tercih robotu" uygulamasının bu yıl da öğrencilerin kullanımına sunulduğunu açıkladı.

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Kurulan kulüplerin çeşitli yarışmalarda elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirten Yıldırım, ODTÜ VTOL yarışmasında birincilik elde eden KAAN Teknoloji Kulübü’nün, Amerika’da düzenlenen SUAS yarışmasına da katıldığını ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismini verdiği “Türkkan” adlı dron ile Türkiye’yi temsil ettiğini söyledi.

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TEKNOOCAK FESTİVALİ DÜZENLEYECEKLER

Trabzon'daki Arsal Teknoloji Kulübü'nün de son dönemde ODTÜ’de düzenlenen yarışmalarda başarılı sonuçlar elde ettiğini belirten Yıldırım, gelecek yıl mayıs ayında "Teknoocak" adlı bir teknoloji festivali düzenleyerek 100 kulübün projelerini kamuoyuna sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Gençlerin istihdam sorununa da değinen Yıldırım, sadece diploma ile iş bulmanın zorlaştığını vurgulayarak, "Projelerde yer alarak kendini geliştiren gençler hem iş bulma şansını artırıyor hem de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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