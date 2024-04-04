Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı

Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı
Kaynak: AA
Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş’in ölümünün üzerinden 27 yıl geçti.
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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 1

Türkeş, bir toprak anlaşmazlığı sonucu Kıbrıs’a sürgün edilen Koyunoğlu ailesinin bir üyesi olarak 25 Kasım 1917’de Lefkoşa’da doğdu. İlk ve ortaokul yıllarında Türklük ve Türkçülük bilinciyle yetişti ve adı “Alparslan” olarak değiştirildi.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 2

1933’te ailesiyle İstanbul’a taşındı ve Kuleli Askeri Lisesi’ne kaydoldu. 1936’da bu okulu asteğmen olarak bitirdi ve Harp Akademisi’ne başladı. 1938’de Harbiye’den genç bir teğmen olarak mezun oldu.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 3

1944’te Muzaffer Şükriye ile evlendi ve bu evlilikten beş çocukları oldu. 1974’te eşini kaybetti. Daha sonra Seval Hanım ile ikinci evliliğini yaptı ve bu evlilikten iki çocukları daha oldu.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 4

1944’te Muzaffer Şükriye ile evlendi ve bu evlilikten beş çocukları oldu. 1974’te eşini kaybetti. Daha sonra Seval Hanım ile ikinci evliliğini yaptı ve bu evlilikten iki çocukları daha oldu.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 5

1947’de ABD Kara Harp Akademisi ve Piyade Okulu’nda iki yıl eğitim gördü. 1951’de kurmaylık sınavını kazandı ve 1955’te Harp Akademisi’nden Kurmay Binbaşı olarak mezun oldu.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 6

Dış görev için sınavı kazandı ve ABD Pentagon’da NATO Türk Temsil Heyeti üyeliğine atandı. Bu süre zarfında ekonomi eğitimi de aldı.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 7

1957’de Türkiye’ye döndü ve 1959’da Almanya’ya Atom ve Nükleer Okulu’na gönderildi. Bu okulu başarıyla bitirdi ve kurmay albaylığa yükseldi.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 8

27 Mayıs 1960’ta, Milli Birlik Komitesi’nin ülke yönetimine el koyduğunu açıklayan bildiriyi radyodan okudu ve ihtilal hükümetinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevini üstlendi.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 9

Milli Birlik Komitesi’nde çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle, 13 Kasım 1960’ta, Türkeş ve “ondörtler” olarak bilinen arkadaşları, emekliye sevk edildi ve sürgüne gönderildi. Türkeş, Türkiye’nin Hindistan Büyükelçiliği müşaviri olarak sürgün edildi.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 10

1963’te yurda dönen Türkeş, "Huzur ve Yükseliş Derneği"ni kurdu. Kısa bir süre sonra bir darbe teşebbüsüne karıştığı iddiasıyla tutuklandı ve 4 ay hapis yattı. Yargılandı ve beraat etti.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 11

1965’te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine (CKMP) katıldı ve genel başkan seçildi. Aynı yıl Ankara milletvekili oldu. 1969’da partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirildi ve Türkeş Adana milletvekili seçildi.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 12

Türkeş, 1975-1977 ve 1977’de Süleyman Demirel başkanlığında kurulan koalisyon hükümetlerinde MHP Genel Başkanı olarak, başbakan yardımcılığı ve devlet bakanlığı yaptı.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 13

Türkiye’de 1968’den itibaren Marksist ve komünist gençlik hareketlerinin üniversitelerde yer almaya başlamasıyla Türkeş, Türk toplumculuğu ve milliyetçiliğini anlatan seminerler verdi. Kısa zamanda çok sayıda genç bu harekete katıldı.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 14

12 Eylül 1980'de gerçekleşen askeri darbeden 3 gün sonra teslim olan Türkeş, önce Uzunada'da daha sonra da Ankara Askeri Dil Okulu'nda ve hastalandığı dönemde de Mevki Hastanesinde 4,5 yıl hapis yattı. Bu süreçte Türkeş ve 218 ülkücünün idamı istendi. Türkeş, 9 Nisan 1985'de tahliye oldu ve beraat etti.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 15

Türkeş, 1987'de siyaset yapma yasağının kalkmasının ardından Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) olağanüstü kongresinde partinin Genel Başkanı oldu. Türkeş, 1991 yılındaki genel seçimlerde MÇP'nin, Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile yaptığı seçim ittifakı neticesinde Yozgat milletvekili seçildi.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 16

1992'de 12 Eylül'ün kapattığı partilerin tekrar açılabilmesine ilişkin değişikliğin ardından MHP'nin son kurultay delegeleri, MHP'nin isim ve amblemini MÇP'nin kullanabilmesine karar verdi.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 17

Bu çerçevede, 1992'de yapılan MÇP'nin 4. Olağanüstü Kurultayı'nda partinin adı MHP, amblemi üç hilal olarak değiştirildi, genel başkanlığa tekrar Alparslan Türkeş seçildi.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 18

Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybetti. Türkeş için 8 Nisan 1997'de düzenlenen cenaze törenine yoğun katılım oldu.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 19

Türkeş'in naaşı, Beşevler'deki anıt mezara defnedildi. Türkiye'nin tüm illeri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırım, Balkanlar ve Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden getirilen topraklar, Türkeş'in mezarına konuldu.

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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 20
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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 21
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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 22
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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 23
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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 24
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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 25
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Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. Yılı 26
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