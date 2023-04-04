Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda eden Alparslan Türkeş ölüm yıl dönümünde anılıyor. Alparslan Türkeş Ülkücü Hareketin simgelerinden biriydi. Peki, Alpaslan Türkeş kimdir? Alpaslan Türkeş ne zaman öldü?

Alparslan Türkeş, MHP'nin yanı sıra Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşların hayata geçirilmesine de öncülük etti. Peki, Alpaslan Türkeş kimdir?

ALPASLAN TÜRKEŞ KİMDİR?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu ve ilk genel başkanı Alpaslan Türkeş 25 Kasım 1917, Lefkoşa'da dünyaya geldi.

İlkokul ve rüştiye yıllarında Hüsnü Bey, Selahattin Bey, Mehmet Asim Bey, Ragıp Tüzün Bey, Turgut Bey, Osman Zeki Bey ve Faiz Kaymak gibi Türklük ve Türkçülük şuuruyla bilenmiş hocalardan feyz alan Türkeş’in adı Osman Zeki Bey tarafından “Sultan Alparslan’a denk bir yiğit Türk ol” diyerek, “Alparslan” olarak değiştirildi.

Ailesiyle 1933 yılında İstanbul’a yerleşen Alparslan Türkeş, Kuleli Askeri Lisesi’ne kayıt oldu. 1936’da Kuleli Askeri Lisesi’ni pekiyi derece ile asteğmen olarak bitiren Alparslan Türkeş’in, Ankara ve Harp Akademisi yılları başladı. Alparslan Türkeş, 1938’de genç bir teğmen olarak Harbiye’den mezun oldu.

Alparslan Türkeş, 1944 yılında “Muzaffer Şükriye” ile evlendi. Bu evlilikten Ayzit, Umay, Selcen, Sevenbige (Çağrı) ve Yıldırım Tuğrul adlı çocukları olan Alparslan Türkeş, 1974’te eşini kaybetti.

Daha sonra, Seval Hanım ile ikinci evliliğini yapan Alparslan Türkeş’in, Ayyüce ve Ahmet Kutalmış adlı iki çocuğu daha oldu.

Alparslan Türkeş, 1947’de 15 Türk subayıyla birlikte ABD Kara Harp Akademisi ve Piyade Okulunda iki yıl eğitim gördü. 1951’de kurmaylık sınavını kazanan Alparslan Türkeş, 1955’de Harp Akademisi’nden Kurmay Binbaşı olarak mezun oldu.

Daha sonra, dış görev için açılan sınavı kazanarak ABD Pentagon’da NATO Türk Temsil Heyeti üyeliğine atanan Alparslan Türkeş, bu arada ekonomi eğitimi de gördü. 1957’de Türkiye’ye dönen Türkeş, 1959’da Almanya’ya Atom ve Nükleer Okulu’na gönderildi. Alparslan Türkeş, bu okulu başarıyla bitirmesinin ardından Kurmay Albay oldu.

1995 Türkiye genel seçimlerinde parlamento dışı kalan Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata veda etti.