Ülkücü Hareket’in tarihini yazdı, Türkeş’in vasiyetini yerine getirdi

Ülkücü Camiada “Ülkücü Hareketin Hafızası” ve “Hakkı Baba” diye binilen Öznur Merhum Alparslan Türkeş’in “Milliyetçi Ülkücü Hareketin tarihini sen yazmalısın” dediği bir isim.

Hakkı Öznur’un “6 Ciltlik Ülkücü Hareket – 1999”, “Cahşların Savaşı - 2003”, “Derin Sol - 2004”, “1993 Örtülü Darbe - 2012”, 3 ciltlik “Muhsin Yazıcıoğlu Külliyatı - 2012”, “21. Yüzyılda Bir Alperen - 2009” ve en son yayınlanan 2 ciltlik “Ortadoğu’nun Cahşları - 2019” adlı kitapları Türk siyasi hayatında, Türk fikir hayatında, tarihi öneme sahip belgesel eserler olarak sahalarında otorite ve başucu kitaplar olarak kabul edilmiştir.

Ülkücü Hareketin tarihini Yazan Hakkı Öznur ,Ortadoğu ve yakın politik tarih üzerine yaptığı çalışmalar, yayınladığı tarihi öneme sahip kitaplarla, Türkiye’nin en önemli araştırmacı yazarlarından biri olan alanında otorite olarak kabul edilmektedir

Hakkı Öznur’un polietika Yayınlarından çıkan “9 Ciltlik Ülkücü Hareket” adlı 10 bin sayfaya yaklaşan son eseri, Ülkücü Hareket üzerine Türkiye de yapılmış en geniş kapsamlı, belgeli tek çalışmadır. ,

“Ülkücü Hareket” Türkiye de MHP ve Ülkücü Hareket üzerine yapılan tek yayın, baş kaynak ve temel eserdir Mutlaka her ülkücü her milliyetçi ve herkesim tarafından mutlaka okunması ve kütüphanelerinden bulunması gereken muhteşem bir eserdir Özellikle akademisyenler ve araştırmacılar alanında tek eserdir.

9 Ciltlik eser, bu sahada Ülkücü Hareket üzerine yapılmış en geniş kapsamlı, belgeli tek çalışmadır. “Ülkücü Hareket” pek çok ilklerin altına imza atıyor. Milliyetçi-Ülkücü Hareketle ilgili pek çok tarihî olay, belge, “ilk” kez bu eserde ortaya konuyor.

Milliyetçi-Ülkücü hareketle ilgili pek çok yazı, makale, fotoğraf “ilk” kez bu eserde yayınlanıyor.

9 CİLTLİK ÇALIŞMADA YER ALAN KONULARDAN BAZILARI

-Büyük Mareşal Fevzi Çakmak Paşa’nın Siyasete girişi,

-Millet Partisinin kuruluşuna yaptığı önderlik, vefatı ve yankıları,

-Millet Partisinin kuruluşu, kurucuları, programı kurultayları, faaliyetleri,

-Millet Partisi içinde fikir ayrılıkları, Milliyetçiler- İnkılapçılar çatışması,

-Millet Partisine açılan kapatılma davası,

DP iktidarının kapatılma davasına verdiği destek ve Millet Partisinin kapatılması,

-CMP’nin Kuruluşu, kurucuları, programı, kurultayları,

-CMP –TKP Birleşmesi, CKMP Kurultayları,

- Türkeş’in Başbakanlık Müsteşarlığı ABD ve NATO yu rahatsız eden icraatları,

- Türkeş ve arkadaşlarına kurulan tuzaklar, Sürgüne gönderilişleri,

-Sürgünden mektuplar, idamlara karşı tavrı,

-Sürgünden dönüş, İstanbul ve Ankara’daki muhteşem karşılanışı,

- 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 kalkışmaları Albay Aydemir’le olan tarihi görüşmesi, kalkışmalara karşı çıkan tavrı ve tutuklanışı,

- Türkeş’in Mamak Cezaevindeki tarihi savunması, tahliyesi ve yankıları

-Alparslan Türkeş’in siyasete girişi, Genel Başkan oluşu, Türk Siyasi hayatındaki etkisi

- 8-9 Şubat 1969 tarihinde Adana da yapılan CKMP kurultayı yapılan İsim ve Amblem değişikliği,

-MHP’nin doğuşu yaşanan tartışmalar, ayrışmalar Numan Esin, Muzaffer Özdağ ve Rıfat Baykal’ın istifaları,

- Alparslan Türkeş liderliğindeki MHP’nin 12 Eylül 1980’e kadar ki çizgisi, politikası,

- Birinci ve İkinci Milliyetçi Cephe Hükümetleri,

- Güneş Moteli Olayı 22 aylık CHP iktidarının kuruluşu, (5 Ocak 1978- 12 Kasım 1979)

-15 Nisan 1978 Ankara’da yapılan Büyük Tandoğan Mitingi ve etkileri

- ABD/ NATO ve SSCB MHP Mitinginden neden rahatsız oldular

-CIA’nın Ortadoğu istasyon şeflerinin MHP ve Ülkücülerin ABD Çıkarlarına darbe vurduğu itirafları

-CHP –MİT –POL –DER iş birliği ve Ülkücü Harekete kurulan tuzaklar, oyunlar, senaryolar

- ABD ve onun Yerli İşbirlikçilerinin Türkeş ve MHP Korkusu

- 500 bin Ülkücünün Milli İktidar Güçlü Devlet Yürüyüşü Bürokratik Oligarşiyi, Tekelci Burjuvaziyi, Küresel Mafyayı nasıl ürküttü? Korkuttu! Ve Miting sonrası yaşananlar

-MHP’nin iktidar yürüyüşü, şehitler alayı,

- MHP Genel Merkezinin 30 Haziran 1979 tarihinde silahlı bombalı saldırıya uğraması,

- MHP İl, ilçe başkanları, belediye başkanları ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak’ın Şehadeti,

- Genelkurmay karargahında Evren –Saltık ikilisinin darbe çalışmaları,

-Türkiye’yi 12 Eylül’e götüren provokasyonlar, suikastlar ve tertipler,

-1965-1980 arası kurulan tüm Ülkücü Gençlik Teşkilatları,

-CKMP/ MHP Gençlik Kollarının Kurultayları,

-Türk Gençlik Kurultayları – Geceleri,

-Ülkücü Gençlik teşkilatlarının kuruluşu kurucuları,

-Genç Ülkücüler Teşkilatı, Ülkü Ocakları Birliği, Türk Ülkücüler Teşkilatı, Büyük Ülkü Derneği, Ülkü Ocakları Derneği, Ülkücü Gençlik Derneği, Ülkü Yolu Derneğinin kurultayları,

- Ülkü Ocakları Tarihi ve Ülkücü Gençlik Hareketi,

-Ülkü Ocaklarına açılan dava ve ÜOD’nin kapatılması,

- 25 Mayıs 1978’de bir günde 1000 ÜGD binasının açılması,

-Ülkücü Gençlik teşkilatlarının yapmış olduğu fikrî ve siyasî çalışmalar,

-Yayınlanan bildiriler, tamimler, genelgeler, broşürler, afişler, kitaplar,

-Mitingler, yürüyüşler, şölenler,

-Eğitim çalışmaları eğitim ve seminer konuları,

- Türkeş’in üniversitelerde verdiği konferanslar (ODTÜ, Siyasal, vb.)

-Ülkü Ocaklarının büyük kurultaylarında sunulan tebliğler,

-Ülkü, Ülkücü, Ülkücülük ve Ülkücü Hareketle ilgili yazılmış Ülkücü dünya görüşünün temellerini oluşturan “Ülkücülük- Ülkücü Hareket” yazıları,

-Ülkü Ocaklarında başlatılan iç eğitim çalışmaları,

- Ülkücü gençlerin okuduğu fikri siyasi, kültürel eserler,

- Ülkücü fikir sisteminin tarihi kaynakları,

-ÜKD, TÖMFED vb. kuruluşlar,

- Ülkücü şehitlerimizin isim listeleri,

- Kahramanlar dönemi, kahramanlar çağı,

-Komando kampları, komanda kamplarında verilen eğitim, kamplara katılanlar,

- Basında komando kampları,

- Terör kamplarından, terör üssü hâline gelen ODTÜ’ye,

- DAS, MİTAP, vb. yayınlar, karanlık oluşumlar,

- MHP düşmanı Nazi hayranları, Nazilerin İzmir’de dövülmesi,

- Düzmece MHP Raporları, MHP aleyhine kurulan kumpaslar,

- Metin Yüksel olayı, Akıncıların Ülkücülere yönelik ithamları,

- Ülkücü –Akıncı çatışması,

- Ülkücü Gençlik Liderlerinin Akıncılarla ilgili söyledikleri,

- Milliyetçi-Ülkücü Hareket’e yönelik gayri millî güçler tarafından yapılan çeşitli ideolojik suçlamalar,

Sistem ve işbirlikçileri tarafından ülkücü harekete yönelik çeşitli komploların iç yüzü

-Ülkemizi 12 Eylül 1980 darbesine sürükleyen ve ülkemizi kan gölüne çeviren çeşitli illerimizde yaşanan provokasyonların perde arkası,

- 12 Eylül 1980 öncesi Ülkücü Hareket içerisine sokulan, sızan bazı istihbaratçıların kimlikleri,

-MHP ve Ülkücü Harekete Karşı TİKP-CHP –POL-DER İş birliği ve tertipleri

-İstihbarat servislerince kullanılan, Ülkücü Hareket düşmanı bazı gruplarla ilişkisi olan iftiracı-itirafçıların kimlikleri, kişilikleri ve ilişkileri,