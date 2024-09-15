CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı'na: Hırsızlık yapma! Ülkücü olarak yanındayım

Gün olmuyor ki sokakta dolaşan siyasetçilerle vatandaşların diyaloğu gündem olmasın.

Sokaklarda dolaşan siyasetçilerle vatandaşlar arasında geçen diyaloglar gündeme damgasını vuruyor.

Siyasetçiler, halkın nabzını tutmak ve onların sorunlarını dinlemek için sokaklara inerken, vatandaşlar da bu fırsatı değerlendirerek taleplerini ve şikayetlerini dile getiriyor.

Bu karşılaşmalar, bazen samimi ve sıcak anlara sahne olurken, bazen de hararetli tartışmalara dönüşebiliyor.

Özellikle sosyal medyada paylaşılan bu diyaloglar, geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor ve tartışma konusu oluyor.

Siyasetçilerin halkla birebir temas kurduğu bu anlar, hem seçmenlerin beklentilerini ortaya koyuyor hem de siyasetçilerin halkla olan ilişkilerini gözler önüne serdi.

Bu nedenle, sokakta yaşanan bu diyaloglar, gündemin önemli bir parçası haline gelmiş durumda.

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Son olarak “Ben bir ülkücüyüm” diyen vatandaşın sözleri dikkat çekti.

Vatandaş, CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye şunları söyledi:

"SANA OY VERDİK"

“Hırsızlık yapma. İsraf yapma. Ben bir ülkücü olarak dava adamı olarak senin yanındayım.

Baban da olsa seni yapmayacağına emin olduğumuz için sana oy verdik."