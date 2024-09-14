Vatandaş sokak röportajında atom bombası attı: Muaviye'nin siyasetini güdüyorlar

Gün olmuyor ki sokak röportajından dikkat çeken ifadelerle vatandaşlar gündeme gelmesin.

Sokak röportajları vatandaşın ve sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.

Bu röportajlar, vatandaşların günlük yaşamlarına dair düşüncelerini, ekonomik durumlarını, siyasi görüşlerini ve toplumsal olaylara bakış açılarını ortaya koyuyor.

Sokak röportajları, genellikle sosyal medyada geniş yankı buluyor ve birçok kişi tarafından izleniyor.

Sokak röportajında konuşan vatandaş: Biz mülteciyiz! Ülke bitmiş!

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Bu sayede, toplumun farklı kesimlerinin sesleri duyuluyor ve gündeme taşınıyor.

Son sokak röportajında konuşan vatandaşın sözleri gündem oldu.

İşte o sözler:

"CAMİYE KÜSÜYORLAR"

"Cami cemaati azaldı. Tanıdığım insanlar var. Camiye küsüyorlar.

Din kisvesi altında orada çok farklı şeyler anlatıyorlar.

Bir hutbe okunuyor, bir tanesinde de ki 'Hayat pahalı' hep uhrevî şeyler.

Muaviye'nin siyasetini güdüyorlar. Siyasî islam."