Vatandaş sokak röportajında atom bombası attı: Muaviye'nin siyasetini güdüyorlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaş sokak röportajında atom bombası attı: Muaviye'nin siyasetini güdüyorlar

Sokak röportajında konuşan vatandaştan sert sözler geldi. Vatandaş, "Muaviye'nin siyasetini güdüyorlar. Siyasi İslam" sözlerini kullandı.

Gün olmuyor ki sokak röportajından dikkat çeken ifadelerle vatandaşlar gündeme gelmesin.

Sokak röportajları vatandaşın ve sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.

Bu röportajlar, vatandaşların günlük yaşamlarına dair düşüncelerini, ekonomik durumlarını, siyasi görüşlerini ve toplumsal olaylara bakış açılarını ortaya koyuyor.

Sokak röportajları, genellikle sosyal medyada geniş yankı buluyor ve birçok kişi tarafından izleniyor.

Sokak röportajında konuşan vatandaş: Biz mülteciyiz! Ülke bitmiş!Sokak röportajında konuşan vatandaş: Biz mülteciyiz! Ülke bitmiş!

Sokak röportajında 'Kadın ve erkek eşit midir?' Sorusuna amcadan bomba cevap: Kadınlar üstündürSokak röportajında 'Kadın ve erkek eşit midir?' Sorusuna amcadan bomba cevap: Kadınlar üstündür

Bu sayede, toplumun farklı kesimlerinin sesleri duyuluyor ve gündeme taşınıyor.

son.jpg

Son sokak röportajında konuşan vatandaşın sözleri gündem oldu.

İşte o sözler:

"CAMİYE KÜSÜYORLAR"

"Cami cemaati azaldı. Tanıdığım insanlar var. Camiye küsüyorlar.

Din kisvesi altında orada çok farklı şeyler anlatıyorlar.

Bir hutbe okunuyor, bir tanesinde de ki 'Hayat pahalı' hep uhrevî şeyler.

Muaviye'nin siyasetini güdüyorlar. Siyasî islam."

Son Haberler
Konya'da 5 katlı bir binada yangın paniği
5 katlı bir binada yangın paniği
Narin'in amcası Salim Güran'ın yeni ifadesi ortaya çıktı 'Ben Nevzat'a Narin'i öldürdüm' demedim
Narin'in amcası Salim Güran'ın yeni ifadesi ortaya çıktı 'Ben Nevzat'a Narin'i öldürdüm' demedim
Vatandaş sokak röportajında atom bombası attı: Muaviye'nin siyasetini güdüyorlar
Vatandaş sokak röportajında atom bombası attı: Muaviye'nin siyasetini güdüyorlar
Kanserle savaşıyor! Kalp sağlığını destekliyor! Kapış kapış satılıyor
Kanserle savaşıyor! Kalp sağlığını destekliyor! Kapış kapış satılıyor
Prof. Ahmet Ercan '2 büyük deprem olacak' dedi riskli ilçeleri açıkladı
Prof. Ahmet Ercan '2 büyük deprem olacak' dedi riskli ilçeleri açıkladı