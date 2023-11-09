Ülser ve reflüye iyi gelen mucize ot ortaya çıktı. Adeta hayat iksiri gibi

İnsanların korkulu rüyası olan reflü ve ülsere iyi gelen ve hayat iksiri olarak değerlendirilen zencefil otu dikkatlerden kaçmadı.

Turgay Tütüncü KAYNAK: Haber Merkezi
Ülser ve reflüye iyi gelen mucize ot ortaya çıktı. Adeta hayat iksiri gibi

Doğal besinler, insanların hem sağlıklı kalmak hem de sağlık problemlerine çare bulmak için başvurduğu bir yöntemdir.

Zencefil bitkisi de soğuk algınlığına karşı etkili olduğu gibi, ülser ve reflü gibi rahatsızlıklara da iyi gelebilir.

Ülser, mide veya onikiparmak bağırsağının (duodenum) iç yüzeyinin, mide asidi ve sindirim suları gibi zararlı vücut sıvılarına maruz kalması ve doku hasarı oluşması durumudur.

Reflü ise mide içeriğinin, asit, safra ve mukus gibi bileşenlerden oluşan, yemek borusuna veya ağza doğru geri kaçmasıdır. Reflü hastalığı, ağızda acı bir tat ve yutulan yiyecekleri hissetme şeklinde belirti verir.

Atipik reflü de yemek borusunun iç kısmında oluşan şişlik nedeniyle boğazda bir tıkanıklık duygusu yaratabilir.

Zencefili çeşitli şekillerde tüketebilirsiniz. Zencefil çayı yapabilir, toz haline getirip yemeklere veya tatlılara katabilir, ya da taze olarak dilimleyip yiyebilirsiniz.

Zencefilin en çok faydalı bileşeni taze kök halinde bulunur. Zencefilli kurabiye, zencefilli portakallı tavuk, zencefilli pilav gibi yemekler zencefilin kullanılabileceği örneklerdir.

İlgili Haberler
Ülser ve reflüye iyi gelen bitki
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Okul önlerinde şeker paketinde uyuşturucu iddiasına inceleme Gündem
Okul önlerinde şeker paketinde uyuşturucu iddiasına inceleme
Yaşlı adam evinde ölü bulundu Gündem
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
77 yaşındaki adam yolu kapatan iki kişiyi vurdu. Film sahnesi değil gerçek Dünya
77 yaşındaki adam yolu kapatan iki kişiyi vurdu. Film sahnesi değil gerçek
'Kelime Oyunu'nda yarışmacının cevabı olay oldu. İbrahim Selim kahkahaya boğuldu Magazin
'Kelime Oyunu'nda yarışmacının cevabı olay oldu. İbrahim Selim kahkahaya boğuldu
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı Spor
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Biden'ın oğlu Kongreye ifadeye çağrıldı. Beyaz Saraydan açıklama geldi Dünya
Biden'ın oğlu Kongreye ifadeye çağrıldı. Beyaz Saraydan açıklama geldi
Gazeteci Özlem Gürses'e canlı yayında iğrenç taciz Gündem
Gazeteci Özlem Gürses'e canlı yayında iğrenç taciz