Ülser ve reflüye iyi gelen mucize ot ortaya çıktı. Adeta hayat iksiri gibi

Doğal besinler, insanların hem sağlıklı kalmak hem de sağlık problemlerine çare bulmak için başvurduğu bir yöntemdir.

Zencefil bitkisi de soğuk algınlığına karşı etkili olduğu gibi, ülser ve reflü gibi rahatsızlıklara da iyi gelebilir.

Ülser, mide veya onikiparmak bağırsağının (duodenum) iç yüzeyinin, mide asidi ve sindirim suları gibi zararlı vücut sıvılarına maruz kalması ve doku hasarı oluşması durumudur.

Reflü ise mide içeriğinin, asit, safra ve mukus gibi bileşenlerden oluşan, yemek borusuna veya ağza doğru geri kaçmasıdır. Reflü hastalığı, ağızda acı bir tat ve yutulan yiyecekleri hissetme şeklinde belirti verir.

Atipik reflü de yemek borusunun iç kısmında oluşan şişlik nedeniyle boğazda bir tıkanıklık duygusu yaratabilir.

Zencefili çeşitli şekillerde tüketebilirsiniz. Zencefil çayı yapabilir, toz haline getirip yemeklere veya tatlılara katabilir, ya da taze olarak dilimleyip yiyebilirsiniz.

Zencefilin en çok faydalı bileşeni taze kök halinde bulunur. Zencefilli kurabiye, zencefilli portakallı tavuk, zencefilli pilav gibi yemekler zencefilin kullanılabileceği örneklerdir.