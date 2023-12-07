Ülsere birebir. İşte mucize ot

Bağırsaklarda oluşan ülser ve yaraların tedavisinde etkili olan hasır otu dikkat çekti.

Cemile Balcı KAYNAK: Haber Merkezi
Ülsere birebir. İşte mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Hasır otu, bağırsaklarda oluşan ülser ve yaraların tedavisinde etkili olmasıyla dikkatlerden kaçmadı.

ÜLSER NEDİR?

Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının(duodenum), sindirim sıvıları ve mide asidi gibi tahriş edici vücut sıvıları tarafından tahrip edilmesi ve doku kaybı meydana gelmesine denir.

ÜLSER BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Midede yanma ve ağrı şikayeti

-Bulantı

-Kusma ile beraber gelen rahatlama durumu

-İştahsızlık

-Kilo kaybı

-Şişkinlik ve gaz sıkıntısı

-Sık acıkma durumu

-Yemek yedikten sonra oluşan mide ağrısı şikayeti

-Hazımsızlık sorunu

HASIR OTUNUN KULLANIMI

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Bunlardan birisi olan hasırotunun faydaları dikkat çekti.

Hasır otunun sapından çıkarılan liflerle kâğıt üretimi yapılabilir.

Hasır otunun kökü hem şifalı hem de pratik bir malzemedir. Hasır otu köküyle hasır dokunabilir veya yastık içi malzemesi olarak kullanılabilir.

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