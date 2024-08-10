Ulster Bank, kredi kartı borçlarının çoğunu sildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ulster Bank, kredi kartı borçlarının çoğunu sildi

Ulster Bank, burada kalan kredi kartı müşterilerinin çoğuna borçlarının silineceğini bildirdi.

Hesap borçlarının kapatılması kararı, bankanın İrlanda Cumhuriyeti pazarından çıkmasının bir sonucu olarak yorumlandı.

Ulster Bank, hesaplarının şart ve koşullarına uygun olarak aylık ödemelerini yapanların bu karardan faydalanacağını ve kredi notlarında olumsuz bir etki olmayacağını belirtti.

Bankadan yapılan açıklamada, "Ödeme planında borcunu ödemeyen müşterilere de hesaplarına geri ödeme yapıldığı ve geri ödemenin kredi notlarında olumsuz bir etki yaratmadığı bildirildi" denildi.

Binlerce müşterinin faydalanacağı kararın detayları ilk olarak Irish Times gazetesi tarafından duyuruldu.

Banka, borç silme kararının kendilerine ne kadara mal olacağı konusunda bilgi vermedi.

Ulster Bank, Eylül 2022'de kalan 75.000 kredi kartı sahibine, buradaki faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında geçen yılın Mart ayında kartlarının kullanımını sonlandıracağını altı ay önceden bildirdi.

Banka, Mart 2023 son tarihine kadar bakiyelerini tam olarak ödemeyen müşterilere, ödemeyi kaçırmamak ve gecikmeye düşmemek için kredi kartı sözleşmelerinin hüküm ve koşullarına uygun olarak kalan bakiyelerini her ay ödemeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunulmuştu.

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