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Dünya Kupası'nda ultra lüks yatta maç izlemek için gecelik verilen para dudak uçuklattı

Zengin futbolseverler, maç izlemek için servet döküyor.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 13:41
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Ultra lüks yatta geceliğine 400 bin lira verip maç izliyorlar

Dünya Kupası'nda ultra lüks yatta maç izlemek için gecelik verilen para dudak uçuklattı
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Katar'in alkol yasağından sonra keyfine düskün zengin futbolseverlerin, bir saat uzaklıktaki Dubai'ye geçip, çok lüks yatlarda maçları izlediği ortaya çıktı. 

CNBC, BAE'nin en büyük özel yat kiralama şirketi olan Xclusive Yachts'in en zengin deniz deneyimini geceliği 20.000 dolara bir gökyüzü güvertesi, yerleşik barı, skylounge'u, beş kamarası ve gurme yemekler sunan Michelin yıldızlı bir şefi olan üç katlı bir süper yatta sunuyor.   

Şirket Genel Müdürü Amit Patel, Doha News'e verdiği demeçte, "Dubai'de gelen Dünya Kupası ziyaretçileri nedeniyle Aralık ayı yat rezervasyonlarında %300'den fazla artış oldu" dedi.

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