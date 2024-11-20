Ulu orta süs havuzuna tuvaletini yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ulu orta süs havuzuna tuvaletini yaptı

Bartın'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, onlarca insanın gözü önünde ulu orta süs havuzuna tuvaletini yaptı.

Bartın'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, onlarca insanın gözü önünde süs havuzuna tuvaletini yaptı. Olay anına ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine havuzda temizlik çalışması başlatıldı.

Bartın'ın merkezindeki Havuzbaşı mevkisinde kimliği belirsiz bir erkek şahıs, aralarında kadınların da bulunduğu onlarca kişinin gözü önünde süs havuzuna tuvaletini yaptı. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan bölgede meydana gelen olayda şahsın o anları ise cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Şahsın tuvaletini yapmasının ardından kıyafetlerini çıkarıp havuzda yıkadığı da belirtildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından belediye ekipleri havuzda temizlik çalışması başlattı.

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser, vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ve havuz görevlilerini olay yerine yönlendirerek, inceleme yapmasını istediğini söyledi. Keser, şahsın kimliği ve amacının belirlenmesi yönünde araştırma başlattıklarını belirtirken, havuzun da temizlenmesi için çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Olayın ardından ise havuz görevlileri tarafından akşam saatlerinde havuzdaki su boşaltılırken, gün içerisinde ise temizleme çalışmasının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ulu orta süs havuzuna tuvaletini yaptı

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