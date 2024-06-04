Ulubey’de lojmanlar satışa çıkartıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Ulubey’de lojmanlar satışa çıkartıldı

Ordu'da hazineye ait olan 6 lojmanın açık arttırma usulüyle satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Ordu'nun Ulubey ilçe Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, ilçede mülkiyeti hazineye ait 6 adet lojmanı satışa çıkarttı.

Çatallı Mahallesi'nde yer alan lojmanların büyüklüğü 56 ile 71 m2 arasında değişiklik gösteriyor. Lojmanların fiyatı da 610 bin TL'den başlayıp 635 bin TL'ye kadar çıkıyor. Lojmanların boş olduğu bildirildi.

İhale Ulubey Kaymakamlığında 12 Haziran günü gerçekleşecek. İhale açık arttırma usulü yapılacak.

Lojmanlar için ihaleye girmek isteyenlerin şartnameyi Ulubey Kaymakamlığında bedelsiz olarak görebileceği bildirildi.

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