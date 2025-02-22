Uludağ değil Tuzla! Kayak merkezine döndü

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, Tuzla’daki Tepeören mevkisinde kayak keyfini aratmayan görüntülere sahne oldu. Yüzlerce kişi, ellerinde botlar, tepsiler ve leğenlerle karın tadını çıkarmak için Tepeören’de buluştu. Kayak merkezlerini andıran bu görüntülerde, bir grup ise sahilde soğuk havaya aldırmadan denize girdi.

KARDA KAYMAK İÇİN TEPEÖREN’E AKIN ETTİLER

İstanbul’da gün boyunca devam eden kar yağışı, Tuzla’daki Tepeören mevkisindeki yüksek alanlarda eğlenceli anlar yaşattı. Çocuklar kadar büyükler de kaymak için yarıştı. Vatandaşlar ellerindeki şişme botlar, tepsiler, leğenler ve tahtadan kızaklarla kayarak karlı havanın tadını çıkardı. Bir grup ise Tuzla sahilinde buluşarak denize girdi.

‘ULUDAĞ’A GİTMEKTENSE BURADA EĞLENMEK DAHA İYİ’

Ailesiyle karın keyfini çıkarmaya gelen Fadime Güren, "Tuzla’dan geliyoruz, ailece geldik. Okullarda tatil olduğu için ailece gelelim dedik. Gayet de memnunuz. Uludağ’a gitmektense burada eğlenmek daha iyi" diyerek Tepeören’deki kayak keyfini övdü.

‘İLK DEFA EĞLENDİK’

Leğenle kaymaya gelen Ali Canikmen, "Biz her kış buraya geliyoruz. Sucuk mangal yapıp gidiyoruz. Çocukları da burada gördük, eğlendirelim dedik. Günümüz böyle geçiyor" diye konuştu. Karın tadını çıkaran Hatice Yılmaz ise, "Çok güzel geçti, ilk defa eğlendik. Burası çok güzel bir yermiş. İlk defa kaykaya bindim. Botlarla kaymak eniştemin kızının fikriydi. Onlar getirdi, biz de burada kayıyoruz" dedi.

‘TEPSİYLE KAYMAK ÇOK EĞLENCELİ’

Sevde Kulan, "Öncelikle ailemiz bu tepsinin çok iyi bir şekilde kayacağını söyledi. Biz de onayladık, denemek için buraya geldik. Tepsinin çok güzel kaydığını öğrendik" diyerek, karda kaymanın keyfini sürdü. Eylül Güven ise, "Çok eğleniyorum, karda oynamak çok zevkli. İyi ki buraya gelmişim, iyi ki okullar tatil olmuş" ifadelerini kullandı.

‘ÇOK EĞLENCELİ VE HERKESE TAVSİYE EDİYORUM’

Hüseyin Baykarakuş, "Burası çok güzel. 2-3 saattir buradayım, birkaç defa düştüm ama poşetle kayınca düşmedim, çok eğlenceli, herkese tavsiye ediyorum" dedi. Tuzla’da yaşayan Seval Karakuş ise, "Çocukluğumuzu yaşamaya geldik. Çocuklarla birlikte kayıyoruz, keyifli anlar yaşıyoruz, çocuklardan daha çok biz eğleniyoruz" diyerek karın tadını çıkardı.