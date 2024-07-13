Uludağ Ultra Trail başladı

Kaynak: AA
Uludağ Ultra Trail başladı

Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, 100 ve 66 kilometrelik yarışlarla start aldı.

Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde ve Uludağ Premium'un isim sponsorluğunda "4 Mevsim Uludağ" sloganıyla 7'ncisi gerçekleştirilen organizasyon, 35 ülkeden 2 bin 660 sporcuyu 5 ayrı parkurda ağırlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda koşu yarışları yapılıyor.

Yarışlar Uludağ 2. Oteller Bölgesi'nden 100 ve 66 kilometrelik yarışlar ile başladı. Ardından 30 kilometre, 16 kilometre ve 6 kilometrelik parkurlarda start verildi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri yarın Uludağ'da düzenlenecek törenle verilecek.

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