Ulus Dağı sisle masal diyarına dönüştü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki Ulus Dağı’nda sis bulutları, masalsı bir görüntü oluşturdu. Ulus Dağı sisle masal diyarına dönüştü.

Sındırgı'nın saklı cennetlerinden biri olan Ulus Dağı, 1974 metre yüksekliğiyle bölgenin en yüksek zirvelerinden birini oluşturuyor.

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Sisle kaplanan dağın zirveleri, adeta masal diyarını andıran bir manzara yarattı.

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Dronla çekilen görüntülerde, beyaz sis bulutları dağın tepelerini örterek kartpostallık bir görüntü sundu.

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Doğa fotoğrafçıları için eşsiz bir fırsat yaratan bu manzara, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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