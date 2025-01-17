Ulus Dağı sisle masal diyarına dönüştü

Sındırgı'nın saklı cennetlerinden biri olan Ulus Dağı, 1974 metre yüksekliğiyle bölgenin en yüksek zirvelerinden birini oluşturuyor.

Sisle kaplanan dağın zirveleri, adeta masal diyarını andıran bir manzara yarattı.

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Dronla çekilen görüntülerde, beyaz sis bulutları dağın tepelerini örterek kartpostallık bir görüntü sundu.

Doğa fotoğrafçıları için eşsiz bir fırsat yaratan bu manzara, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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