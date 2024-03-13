Ulusal gazetede Peştuca resmi ilan

Nevşehir Aile Mahkemesi, Afganistan’da kullanılan Peştuca dilinde bir resmi ilan verdi.

Söz konusu ilan, ulusal düzeyde yayın yapan bir gazetede yayımlandı.

İlanın, Afganistan uyruklu bir kişinin boşanmasıyla ilgili olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin’e konuşan eski Cumhuriyet Savcısı ve Avukat Ruşen Gültekin, kamu kurumlarındaki yazışmaların sadece ülke dışında işlem yapılacaksa yabancı bir dilde yapılabileceğini söyledi.

“BU KİŞİLERİN KAYITLARI YOK”

Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

“Egemen bir devletin ülkesinde aslında bu tür bir işlemin yapılması doğru değil. Hakimin eylemi yasaya aykırı, ancak amaca uygun. Hakimin bir kastı olduğunu düşünmüyorum burada. Verilen kararı anlasın diye tebliğ ediyor adama.

Kimse ses çıkaramıyor ama yabancı uyrukluların işlediği suçlarda ya da bu tür işlemlerde büyük bir tebligat sıkıntısı yaşıyoruz. Çok ciddi bir sıkıntı var. Kimse söylemiyor. Bunun da temel sebebi bu kişilerin kayıtların olmaması.”

“ANAYASA’YA AYKIRI”

Avukat Cihan Arık ise durumun Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi. Arık, şu şekilde konuştu:

“Anayasa’nın 3. maddesi, ‘Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir’ diyerek, tek resmi dil esasına dayalı üniter devlet yapısını kabul etmektedir. Resmi dilin bilinmesine rağmen yargı makamlarınca bir başka dilin kullanılmasına olanak sağlanması, demokratik bir hak sağlamak olmayıp, çok dillik yolunun açılması siyaseten kurucu iradenin farklı bir tanıma sokulması demektir.”