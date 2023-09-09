Ulusal Hububat Konseyi'nden buğday rekoltesi açıklaması

Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar buğdayda rekoltenin 21,5 milyon ton ulaştığını açıkladı. Taşpınar, bahar aylarında yağışların hububatta rekolteyi artırdığını söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ulusal Hububat Konseyi'nden buğday rekoltesi açıklaması

Ulusal Hububat Konseyi Özkan Taşpınar, buğday rekoltesini açıkladı.Hububatta hasat sezonunun sonuna gelindiğini, buğday ve arpa rekoltesinin ise beklentileri karşıladığını belirtti.

Geçen yılın sonlarına doğru yaşanan ve bu yılın ilk aylarında da devam eden kuraklıkların endişe verdiğini ifade eden Taşpınar, "Bu kuraklıklar, son 63 yılın ikinci kurak kışı olarak kayıtlara geçti. Mart ayı ve devamındaki düzenli yağışlarla hububattaki rekolte uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyretti ve ülke genelinde 21,5 milyon ton buğday elde edildi." dedi.

Taşpınar, bahar aylarında aşırı yağış alan bölgelerde bitkide hastalıklar olduğunu, bu nedenle kalitede bir kısım düşüklükler meydana gelse de çok fazla bir problem yaşanmadığını anlattı.

ARPA ÜRETİMİNDE 9 MİLYON TON RAKAMINA ULAŞILDI

Rekoltede uzun yıllar ortalamasının buğdayda 20 milyon, arpada ise 8 milyon ton civarında olduğunu anımsatan Taşpınar, "Bu yılki hasat sezonunda buğday üretimi uzun yıllar ortalamasını önemli derecede geçmiş oldu. Arpada bugüne kadar hiç elde etmediğimiz 9 milyon ton gibi bir rakamı yakaladık." diye konuştu. Bu rakamların elde edilmesinde, çiftçiye verilen desteklerin önemli rol oynadığını vurgulayan Taşpınar, şunları kaydetti: "Hububat fiyatlarının hem geçen yıl hem de bu yıl beklentiyi karşılayacak şekilde açıklanması, çiftçiyi, tüccarı ve sanayiciyi memnun etti. Dolayısıyla ekim alanlarında geçen yıl belirli bir artış sağlandı. Elde edilen 21,5 milyon ton buğdayın yanında 8-9 milyon ton da ithal edilen buğday var. Dolayısıyla 30 milyon ton civarında buğday stoku oldu. Bunun 20 milyon tonunu iç tüketimde kullanırken, geriye kalanı un, bisküvi, makarna, bulgur, helva veya irmik olarak işleyip ihraç ediyoruz."

İlgili Haberler
TMO önünde sıra bekleyen buğday üreticileri isyan etti: Mal varlığımı satıyorum bu işi bırakıyorum
Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Ali Koç'tan güç zehirlenmesi değişikliği Spor
Ali Koç'tan güç zehirlenmesi değişikliği
Dizi oyuncusu havalimanında cüzdan hırsızlığı yaptı. Olay anı kameralarda Magazin
Dizi oyuncusu havalimanında cüzdan hırsızlığı yaptı. Olay anı kameralarda
Kuntz Hırvatlara avantajı altın tepside sundu Spor
Kuntz Hırvatlara avantajı altın tepside sundu
Fenerbahçe Alex'in yanına Eda Erdem'in heykelini dikecek Spor
Fenerbahçe Alex'in yanına Eda Erdem'in heykelini dikecek
Afrika Birliği, G20 daimi üyesi oldu Dünya
Afrika Birliği, G20 daimi üyesi oldu
Kiracılar Platformu kurucusu sokakta kaldı. Fahiş zamma boyun eğmedi Güncel
Kiracılar Platformu kurucusu sokakta kaldı. Fahiş zamma boyun eğmedi
Ayılar şantiyeyi mesken tuttu Güncel
Ayılar şantiyeyi mesken tuttu