6.3 lük deprem tatbikatı yapıldı

Düzenlenen tatbikatı protokol üyeleri ve sağlık çalışanları izledi. Devrek ilçesi Milli Egemenlik Parkı'nda yaklaşık 100 kişinin katıldığı ve AFAD, jandarma, emniyet, belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Bülent Ecevit Üniversitesi, Gıda Tarım, özel hastaneler, Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü Başkanlıklarının destekleri ile yerel düzeyde saha tatbikatı yapıldı.

DEPREM SENARYOSU CANLANDIRILDI

Bölgede 6.3 büyüklüğünde deprem senaryosu canlandırıldı. Önce AFAD timlerinin enkaz bölgesinde dinleme ve arama yaptıktan sonra olay yerine UMKE sağlık ekipleri yedi yaralıya ulaştı. Yaralılardan ikisi senaryo gereği olay yerinde vefat etti. Diğer yaralıların hastaneye nakli sağlandı.

Tatbikat sonrası değerlendirmede bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, olağanüstü hallere hazırlanmak amacıyla belirli periyotlarla bu tatbikatları yapıldığını ifade etti. (İHA)