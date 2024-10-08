Uluslararası Drift King Nations Kupası’nda Türkiye’ye üçüncülük kupası

Yunanistan Serres kentinde 04-06 Ekim 2024 tarihlerinde 10 farklı ülkeden 58 sürücünün katılımıyla Uluslararası Drift King Nations Kupası düzenlendi. 5 etap süren yarışın PRO ayağında Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsil eden NeuDrift Racing Team Pilotu Enver Haskasap büyük bir başarı elde ederek üçüncü oldu. Haskasap elde ettiği bu başarı ile pilotlar kategorisinde de 9.’luktan 4. sıraya yükseldi.

Türkiye’yi TOSFED lisansı ile temsil eden NeuDrift Racing Team Pilotu Enver Haskasap, Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye, Macaristan, Litvanya, Bulgaristan, Romanya ve Polonya’dan gelen rakiplerini geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. Turnuvada üstün performans sergileyen Haskasap, ünlü pilotları geçerek yarı finale yükseldi ve yarı finalde Yunanistan temsilcisi Ioannis Vernicos ile yaptığı mücadele sonucunda PRO kategorisinde üçüncülük derecesi kazandı.

Ülkemizi Avrupa’da defalarca başarıyla temsil eden, bayrağımızın uluslararası arenada dalgalanmasını sağlayan ve motor sporlarının tanıtımı ve yaygınlaşmasında önemli katkılarda bulunan Enver Haskasap, bu olağanüstü başarıyla hem Türkiye’ye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük bir gurur daha yaşattı.

Yarışma süresince Ülkemiz ve KKTC adına büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade eden NeuDrift Racing Team Pilotu Enver Haskasap duygularını şu şekilde ifade etti:

“NeuDrift Racing Team olarak Drift sporunda her yıl 10’a yakın uluslararası yarışmada yer alarak otomobil sporlarının gelişimine ve sevilmesine vesile oluyoruz. Yunanistan’da elde ettiğimiz bu başarı yıllardır verdiğimiz emeklerin karşılığı niteliğinde. Hız, stil ve drift becerilerimizi en yüksek seviyede kullanarak bu kupada da kürsüye çıktık. Hedefimiz tüm yarışlarda bu sürekliliği sağlamak ve başarılı olmak. Bizleri destekleyen tüm Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına buradan sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Var olsunlar.”