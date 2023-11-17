Uluslararası Finans Enstitüsü açıkladı. Türk halkının hane borcu arttı

Küresel borç seviyesi bu yılın üçüncü çeyreğinde 307,4 trilyon dolara ulaştı. Türkiye'de ise şirketlerin borcu azalırken, hane halkının borçluluk oranı arttı

KAYNAK: Haber Merkezi
Uluslararası Finans Enstitüsü açıkladı. Türk halkının hane borcu arttı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Küresel Borç Monitörü raporunu yayımladı. Rapora göre, küresel borç tutarı bu yılın üçüncü çeyreğinde 307,4 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Küresel borç tutarı, geçen yılın aynı döneminde 289 trilyon dolar olarak kaydedilmişti.

HANGİ ÜLKELER ETKİLİ OLDU?

Bu dönemde küresel borç tutarındaki artışta ABD, Japonya, Fransa ve İngiltere gibi gelişmiş ekonomilerle Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika gibi gelişmekte olan ülkelerin borcunda yaşanan büyük artış etkili oldu.

Sektör bazında bakıldığında, borç seviyelerindeki artışın kamu sektöründe daha belirgin hale geldiği görüldü. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomide mali bütçe açıkları salgın öncesi seviyelerin oldukça üzerinde kalmaya devam etti.

Küresel borcun yıl sonuna kadar 310 trilyon doları bulacağı tahmin edildi. Küresel borcun, ülkelerin toplam GSYH'sine oranı ise bu dönemde yatay seyrederek yüzde 333 oldu.

Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu 206 trilyon dolara çıkarken, gelişmekte olan ekonomilerin toplam borçları 101,3 trilyon dolara ulaştı. Toplam borcun GSYH'ye oranı gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 255 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE'DE HANE HALKI BORCU ARTTI

Türkiye'de ise borçların GSYH'ye oranları dikkate alındığında, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla hanehalkına ait borçlar yüzde 11,6'dan yüzde 12,3'e çıkarken, finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 60,1'den yüzde 53'e, kamuya ait borçlar yüzde 37,1'den yüzde 33,8'e ve bankalar gibi finansal şirketlere ait borçlar yüzde 22,1'den yüzde 17,8'e geriledi.

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