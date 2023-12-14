Uluslararası Mersin Maratonu’nda Ruth Jebet olimpiyat kotası aldı

10 Aralık 2023 Pazar günü bu yıl 5.’si koşulan ‘Uluslararası Mersin Maratonu’, her takvim yılı içinde düzenlenen aynı türdeki yarışmaları bir puanlama sistemiyle değerlendiren Dünya Atletizm Birliği’nin bu yılki maratonlarının sıralamasına 44. sıradan girdi.

‘5. Uluslararası Mersin Maratonu’, dünya maratonlar sıralamasında Türkiye’nin en yüksek performansa sahip maratonu oldu. Uluslararası Mersin Maratonu’nda 42K kadınlar kategorisinde yarışan ünlü atlet Ruth Jebet 2.23.08 derecesi ile 2024 Paris Yaz Olimpiyatları için kota elde etti.

Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘Elite Label’ kategorisine alınan maratonda, 42K’da 348 sporcu yarıştı. Dünya Atletizm Birliği Yarışma Sıralamaları, tamamen yarışın tamamlanma dereceleri üzerine bir hesaplamadan oluşuyor.

Yarış sonucunda en hızlı 8 derecenin Dünya Atletizm Birliği Puan Cetveli’ne göre karşılıkları toplanıyor. 2023 yılı maratonları sıralamasında Şikago 10 bin 799 puanla birinci, Mersin 9 bin 277 puanla 44., İstanbul 9 bin 3 puanla 68. ve İzmir de 8 bin 902 puanla 79. sırada yer alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Dünya Atletizm Birliği’nin bu yıl içerisinde toplam 168 maraton yaptığını aktardı. Taşkın, “Bunlardan bir tanesi de Mersin. Uluslararası Mersin Maratonu, performanslara göre 168 maraton arasında bu listeye 9 bin 277 puan alarak 44. sıradan girdi. Birinci Şikago Maratonu, ikinci Londra Maratonu, üçüncü de Berlin Maratonu oldu. ‘Gold Label’ seviyesinde yapılan İstanbul Maratonu ise kendisine 68. sırada yer buldu” diye konuştu.