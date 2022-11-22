Astronotlar uzayda yoğurt üretecek

ISS’ye giden astronotlar gittikleri zaman yoğurt üretmek için malzemeler oluşturdu. Ayrıca uzayda domates yetiştirebilmek için bir düzenek de oluşturuldu. Uzaya gönderilen domatesler yapay yerçekimi ve ışıkta bitki yetiştirme çalışmalarının son aşamasını oluşturdu.

Ispanak gibi yeşil yapraklı bitkilere odaklanan, Veg-05 bu alışılmadık bahçe ortamında bodur domates gibi sulu bir besinin nasıl yetiştiğini gözlemleyeceğini ifade etti. Görev sırasında meyve üretimi üzerindeki ışık kalitesi, gübre, mikrobiyal gıda güvenliği, besin değeri ve tadın yanı sıra uzayda taze yiyeceklere sahip olmanın genel davranışsal yararlarının inceleneceği belirtildi.

Işık ve besin akışının parametreleri önemine değinilirken 104 günlük büyüme dönemi boyunca hangisinin en iyi domatesi ürettiğini görmek için değişen LED ışık kombinasyonları da dahil olmak üzere farklı koşullar karşılaştırılacağı ifade edildi.

Taze bitki üretilmesinin yanı sıra ISS’te yoğurdun da uzayda mayalanmasının inceleneceği belirtildi. BioNutrients-2 olarak adlandırılan çalışma uzun raf ömrüne sahip yoğurt öncesi bir karışım olarak yer aldı. Bu süreçte astronotlar yoğurt ve kefir üretimi yapacağını aktardı.

Yoğurt ve kefir üretiminde kullanılan bu bakteriler üzerinde yapılacak olan deneyler ile bu canlıların ileride farklı alanlarda kullanılması için de ilk adım atılmış olacak. Yapılacak denemelerin ardından uzun uzay görevlerinde bakteriler ilaç yapımı için de bu şekilde saklanabilir.