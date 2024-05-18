Ümit Erdim ve Seda Erdim boşandı

Oyuncu Ümit Erdim ve karısı Seda Erdim'in ayrıldıkları iddiası doğru çıktı. Seda Erdim’in Instagram hesabından eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları silip soyadını da değiştirmesi ‘boşanıyorlar’ dedikodularına sebep olmuştu. Kısa bir sessizliğin ardından Ümit Erdim ve Seda Erdim’den açıklama geldi.

İkili, sessizliklerini avukatları aracılığı ile yaptıkları açıklamayla bozdu. Açıklamada "Müvekkilimiz Ümit Erdim eşi Seda Çınar ile sevgi ve saygı ile yıllardır yürüttükleri evliliklerini, yine aynı sevgi, saygı ve anlayış ortamında bitirme kararı almış, bu doğrultuda taraflar Nisan 2024 tarihinde anlaşmalı şekilde boşanmıştır” denilerek başka açıklama yapılmayacağı belirtildi.

2017 yılında nikah masasına oturan çiftin bu evlilikten Ses ve Ela adında kızları var.