Ümit Milli Takım İrlanda'ya 90+7'de mağlup oldu

Türkiye, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne deplasmanda 3-2 yenildi.

KAYNAK: AA
Ümit Milli Takım İrlanda'ya 90+7'de mağlup oldu

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup ilk maçında Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti'ne deplasmanda 3-2 yenildi.

Cork şehrindeki Turner's Cross Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Ümit Milli Futbol Takımı, 22. dakikada Kenan Yıldız'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 57. dakikada ev sahibi ekip maça Andrew Moran'ın golüyle dengeyi getirdi. Ay-yıldızlı ekip Cihan Çanak'ın golüyle 77. dakikada tekrar öne geçmesine rağmen 88. dakikada Zak Thomas Gilsenan'ın penaltı golüne engel olamadı: 2-2.

İrlanda Cumhuriyeti, 90+7. dakikada Aidomo Emakhu'nun golüyle 3-2 öne geçti ve maçı da bu skorla galip tamamladı.

Öte yandan İrlanda Cumhuriyeti'nde Sean Patrick Roughan, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

Ümit Milli Futbol Takımı gruptaki ikinci maçını 12 Eylül'de İtalya'yla Kocaeli'nde oynayacak.

(AA)

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