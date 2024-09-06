Ümit Milli Takım İrlanda'ya kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Ümit Milli Takım İrlanda'ya kaybetti

U21 Milli Takımımız, UEFA Avrupa U21 Şampiyonası A Grubu ilk maçında İrlanda'ya 1-0 yenildi.

Ümit Milli Takım, UEFA Avrupa U21 Şampiyonası'nda İrlanda U21 Takımı ile karşılaştı.

U21 Milli Takımımız, mücadeleyi 1-0 kaybetti.

İrlanda'ya galibiyeti getiren tek golü 84. dakikada S. Curtis attı.

Bu sonuçla İrlanda U21 puanını 16 yaptı ve 2. sırada yer aldı.

Milli Takımımız ise 7 puanla 4. sırada bulunuyor.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Amine Kourgheli, Yury Khomchenko, Viktor Getskov (Belarus)

Türkiye: Emre Bilgin, Uğur Kaan Yıldız, Metehan Baltacı, Serdar Saatçı (Dk. 65 Hamza Güreler), Yasin Özcan, Yunus Emre Konak (Dk. 71 Ali Akman), Taha Altıkardeş (Dk. 79 Metehan Altunbaş), Cihan Çanak (Dk. 71 Burak İnce), Bartuğ Elmaz, Livan Burcu (Dk. 62 Başar Önal), Mustafa Hekimoğlu

İrlanda Cumhuriyeti: Keeley, Curtis, O'Riordan, Abankwah, McNulty, Roughan, Moran, Hodge, Healy, Emakhu (Dk. 68 Adeeko), Armstrong (Dk. 77 O'Mahony)

Gol: Dk. 84 Curtis (İrlanda Cumhuriyeti)

Sarı kartlar: Dk. 24 Metehan Baltacı, Dk. 90+3 Uğur Kaan Yıldız (Türkiye)

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