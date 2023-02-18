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Arda Turan başlıyor. Ekibi bile belli oldu

Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas'ın yerine göreve gelecek olan Arda Turan'ın ekibinin de belli oldu öğrenildi

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 21:54
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Ümit Milli Takım'da Arda Turan dönemi

Arda Turan başlıyor. Ekibi bile belli oldu
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Ümit Milli Takım'ın başında olan Tolunay Kafkas, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop tarafından görevden alınmıştı.

Kafkas'ın ardından Hami Mandıralı, Şenol Ustaömer, Turan Sofuoğlu, Sinan Turhan, Mehmet Hacıoğlu, Mehmet Yıldırım, Bülent Akyıldız ve Mehmet Bölükbaşı’nın da görevlerine son verilmişti.

TFF'nin Ümit Milli Takım'ın başına futbolu yeni bırakan Arda Turan'ı getirdiği öğrenildi.

Arda Turan'ın göreve pazartesi günü başlaması bekleniyor.

Arda Turan'ın ekibinde ise şu isimlerin olacağı belirtildi:

Hakan Balta, Uğur İnceman, Barış Özbek, Hakan Ünsal, Bayram Bektaş, İbrahim Toraman.

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