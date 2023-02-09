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Ümit Milli Futbol Takımı'nın eleme maçları programı belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstürü belli oldu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 16:47
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Ümit Milli Takımı'nın eleme maçları fikstürü açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın eleme maçları programı belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Grubu'nda yer alan milli takımın elemelerde oynayacağı müsabakalar, 8 Eylül 2023'te başlayacak ve 15 Ekim 2024'te tamamlanacak.

Gruptaki ilk maçında 8 Eylül'de İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olacak Ümit Milli Takım, 12 Eylül'de sahasında İtalya ile karşılaşacak. 13 Ekim'de San Marino'yu ağırlayacak ay-yıldızlılar, 17 Ekim'de deplasmanda Letonya, 21 Kasım'da ise iç sahada Norveç ile mücadele edecek.

Ümit Milli Takım, 2024 yılında ise elemelerdeki ilk maçını 26 Mart'ta deplasmanda İtalya ile yapacak. 6 Eylül'de sahasında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek milliler, 10 Eylül'de San Marino'ya konuk olacak. Ay-yıldızlılar, 11 Ekim'de iç sahada Letonya ve 15 Ekim'de deplasmanda Norveç ile yapacağı müsabakalarla elemeleri tamamlayacak.

STATÜ
Elemelerde 7 grupta 6'şar, iki grupta ise 5'er takım mücadele edecek.

Slovakya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na 9 grup birincisiyle, ikinci sırayı elde eden en iyi 3 ekip doğrudan katılacak.

Grup ikincisi olan diğer 6 takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Kasım 2024'te çift maç eleme sistemine göre karşı karşıya gelecek.

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