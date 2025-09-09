Ümit Milliler Hırvatistan’la yenişemedi!

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Ümit Milliler Hırvatistan’la yenişemedi!

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda Ümit Milli Takımımız Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

Ümit Milli Takım,U21 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine Trabzon’da oynadığı Hırvatistan karşılaşmasıyla start verdi.

Karşılıklı gollerle geçen mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve Ay-Yıldızlılar sahadan bir puanla ayrıldı.

egemen.jpg

EGEMEN KORKMAZ: "SÜRE ALAMAYAN OYUNCU SAYISI ÇOK FAZLA"

Egemen Korkmaz maç sonu yaptığı açıklamada, "Kolay olmayacağını ifade etmiştim. Nitekim öyle oldu. Rakip bizi formasyon olarak şaşırttı. Karşılarken 5-3-2 karşıladılar. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Biz de oyun planlarımızı biraz değiştirmek zorunda kaldık. Genel anlamda oyuncularımın mücadelesinden azminden memnunum. Süre alamayan oyuncu sayım çok fazla. Bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Kadroyu açıkladıktan sonra iki formda oyuncum sakatlık yaşadı. Yerlerine oynayan bütün oyuncuların performanslarından memnunum. Hiçbir şeyin kolay olmadığını söyledim." dedi.

Son Haberler
Tedesco'dan ilk sözler! F.Bahçe'nin acil ihtiyacını açıkladı
Tedesco'dan ilk sözler! F.Bahçe'nin acil ihtiyacını açıkladı
Döviz krizi riski arttı, ne yapabiliriz?
Döviz krizi riski arttı, ne yapabiliriz?
Kentsel doğuş
Kentsel doğuş
15- 21 Eylül; CHP’nin kriz haftası
15- 21 Eylül; CHP’nin kriz haftası
CHP’nin ve Türkiye’nin çıkış yolu!
CHP’nin ve Türkiye’nin çıkış yolu!