Ümit Milliler Hırvatistan’la yenişemedi!

Ümit Milli Takım,U21 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine Trabzon’da oynadığı Hırvatistan karşılaşmasıyla start verdi.

Karşılıklı gollerle geçen mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve Ay-Yıldızlılar sahadan bir puanla ayrıldı.

EGEMEN KORKMAZ: "SÜRE ALAMAYAN OYUNCU SAYISI ÇOK FAZLA"

Egemen Korkmaz maç sonu yaptığı açıklamada, "Kolay olmayacağını ifade etmiştim. Nitekim öyle oldu. Rakip bizi formasyon olarak şaşırttı. Karşılarken 5-3-2 karşıladılar. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Biz de oyun planlarımızı biraz değiştirmek zorunda kaldık. Genel anlamda oyuncularımın mücadelesinden azminden memnunum. Süre alamayan oyuncu sayım çok fazla. Bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Kadroyu açıkladıktan sonra iki formda oyuncum sakatlık yaşadı. Yerlerine oynayan bütün oyuncuların performanslarından memnunum. Hiçbir şeyin kolay olmadığını söyledim." dedi.