Ümit Özat eskiden Galatasaraylıymış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özat eskiden Galatasaraylıymış

Gençlerbirliği’nde oynadığı dönemde Ümit Özat'ın bir röportajda Galatasaraylı olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'ın Gençlerbirliği’nde oynadığı 1998 tarihinde bir gazete röportajında çocukluğundan bu yana Galatasaray taraftarı olduğunu söylediği ifadeleri ortaya çıktı.

"BEN ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ GALATASARAYLIYIM"

Ümit Özat 1998 yılında gazeteye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı. "Sağdan soldan duyduk. Ama ben Galatasaray kulübünden kimseyle direkt temas kurmadım. Ben çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım, kim gitmek istemez? Bir de Galatasaray’ın oyun yapısı da bana uyuyor, gönül yapım da uyuyor. Kulüpten istemişler, kulüp de vermeyince..."

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