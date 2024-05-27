Ümit Özat Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yerden bitme ahlaksız

Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonluk, tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı.

Konya'dan İstanbul'a dönen Galatasaray takımı, şampiyonluğun sevincini Florya'yı dolduran taraftarıyla yaşadı.

Teknik direktör Okan Buruk, taraftarın küfürlü olarak söylediği 'Şinanay yavrum' şarkısına eşlik ederken görüntülendi.

Yayınlanan video sosyal medyada gündem oldu.

ÜMİT ÖZAT ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Ümit Özat, Okan Buruk'un bu hareketine sert çıktı.

Okan Buruk'a 'Yerden bitme, ahlaksız, terbiyesiz' sözleriyle sert çıkan Ümit Özat, ''Bir tane ahlaksız var. Yerden bitme. Hocalarla takılmaktan hocalık yapan bir tane hoca var. Galatasaray'ın hocası. Şinanay'da yavrum parçasına ananızı bilmem ne yapsın Galatasaray şarkısına eşlik eden bir tane ahlaksız var. Sen bu parçayı söylerken, terbiyesiz herif, 50 yaşına geldin. 50 küsür yaşındasın.

Sen bu şarkıyı söylerken yarın bir gün Fenerbahçe hocası şöyle yapsa, Şinanay'da yavrum şina şinanay o... nokta Galatasaray dese hoşuna gider mi lan? Ahlaksız, puh senin yüzüne! Terbiyesiz herif. Eşşek kadar adamsın 52 yaşına geldin. Ananızı bilmem napsın Galatasaray diyorsun. Puh senin yüzüne. Terbiyesiz herif. Edepten adaptan bahsedersiniz.

İktidardan bahsedersiniz, sağduyudan bahsedersiniz, her haltı yersiniz. İşte sizin gibi böyle başarı gelene kadar usul diken gibi, bunların hepsi FETÖ taktiğidir. Ben size söyleyeyim.

Dururlar, dururlar, dururlar, bir şampiyonluk yaşadıklarında içlerini kan kusar gibi kusarlar.

Utanmıyorsun ya! Utanmıyorsun!'' ifadelerini kullandı.