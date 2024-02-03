Ümit Özat oy vereceği İBB adayını açıkladı. Alacağı oranı bile söyledi

Hamza Özalkuş
Ümit Özat oy vereceği İBB adayını açıkladı. Alacağı oranı bile söyledi
Eski futbolcu Ümit Özat 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy vereceği İBB adayını canlı yayında duyurdu.

BTV Youtube kanalına konuk olan eski futbolcu Ümit Özat yaklaşan 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kime oy vereceğini açıkladı.

Azmi Karamahmutoğlu gibi bir insan görmediğini söyleyen Özat yaptığı açıklamada, “yaklaşık 4-5 ay oldu ben bu kadar dolu bu kadar naif bu kadar bilgili birini tanıdığım için çok mutluyum. Oyumda net bir şekilde Aziz Karamahmutoğlu’na ve ben yüzde 5’i kabul etmiyorum yüzde 10 Azmi başkan İstanbul’da oy alacak. Bir oyum var o da Azmi başkana İstanbul’da” ifadelerini kullandı.

AZMİ KARAMAHMUTOĞLU KİMDİR?
Zafer Partisi’nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Azmi Karamahmutoğlu, 1966 yılında Trabzon Of’ta doğan Karamahmutoğlu, eğitim hayatını Trabzon, Mersin ve KKTC’de sürdürdü. 1996 yılında MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş tarafından Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı’na getirilen Karamahmutoğlu, Türkeş’in vefatının ardından 1997’de yapılan kongrede Tuğrul Türkeş’i destekledi. Bu kongrede yaşanan gerginliklerle de gündeme gelen Karamahmutoğlu, 1991 ve 1999 yıllarında iki kez MHP’den Ankara Milletvekili seçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğine gelmesiyle birlikte parti içinde aktif rol almayan Karamahmutoğlu, 2017 referandumunda “Hayır” oyu kullanacağını açıkladı. MHP’den ayrılan Karamahmutoğlu, 2017’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vererek, Kılıçdaroğlu’nun Ülkücü ve milliyetçi kanaat önderleriyle görüşmesine aracılık etti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Karamahmutoğlu, Türk siyasetindeki tecrübesi ve farklı dönemlerdeki duruşuyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor. Üç çocuk babası olan Karamahmutoğlu, aynı zamanda yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sahibi.

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