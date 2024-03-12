Ümit Özat'a FETÖ cezası. Emre Belözoğlu ve Hakan Şükür için Fetöcü demişti

Beykoz 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Özat'a toplam 109 gün karşılığında 8,720 TL adli para cezası verdi ve bu cezanın 5 eşit taksitte ödenmesine karar verdi. Ayrıca, mahkeme Özat'tan 17,900 TL avukatlık ücreti tahsil edilmesine hükmetti.

Daha önce, Ümit Özat'ın iddiaları üzerine, Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay, Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Özat aleyhine sembolik bir miktar olan 5 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı. Sunulan dilekçede, Belözoğlu'nun başarılı bir kariyere sahip olduğu, ancak Özat'ın istediği başarıları elde edemediği ve çalıştığı her kulüpten sorunlarla ayrıldığı iddia edilmişti.

“SUÇ İŞLEDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazanan Belözoğlu sonrasında ise Ümit Özat hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunu değerlendiren savcılık Ümit Özat hakkında, “hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Hazırlanan iddianamede, Özat’ın Emre Belözoğlu hakkında yaptığı paylaşımlara yer verildi.

İddianamede ifadesine de yer verilen Ümit Özat, paylaşımların kendisine ait olduğunu söyleyerek, “Söylediğim şeyler doğrudur. Bu nedenle suç işlediğimi düşünmüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” demişti.

ÜMİT ÖZAT, EMRE BELÖZOĞLU'NA NE DEMİŞTİ?

Eski Fenerbahçeli futbolcu Özat, 2022 yılında "3F Spor" isimli Youtube kanalında katıldığı bir program sırasında, Emre Belözoğlu hakkında "...kimi kandırıyorsun sen, sen Uğurla çalışıyorsun, öbürü Emre Belözoğlu ile çalışıyor ondan sonra ikiniz de çıkıp diyorsunuz ki futbolda FETÖ var bunlar FETÖ'nün mimarı, Uğur ile Emre mucidi" ifadelerini kullanmıştı.

Özat ayrıca sosyal medya hesabından da, "Hakan Şükür de fetocu Emre Belözoğlu da Fetocu ama bana göre Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en iyi üç orta sahasından birisi, bütün söylemek istediğim bu ama bu fetocu oldukları gerçeğini değiştirmez" paylaşımında bulunmuştu.