Ümit Özdağ Akbelen Direnişi’nden seslendi: Türkiye’ye bunu yapmayın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda iki yıldır Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan maden sahasının faaliyetlerine direnen köylülere destek vermek için bugün Akbelen Ormanı’na geldi. Alanı gezerek bölge halkından bilgiler alan Özdağ, Limak Holding’e de çağrıda bulundu.

"TARİHLE YARGILANACAKSINIZ FENA HALDE"

Özdağ, şöyle konuştu: "Bu orman bu bölgede küresel ısınma dönemine dünyanın hızla girdiği bir süreçte havayı yumuşatan kuraklığı mümkün olduğunca engelleyen yağışları artıran adeta bir vahayken tamamen yok edilecek, toprak kaldırılacak, toprağın altındaki maden alınacak, çok kalitesiz bir maden çok kalitesiz bir kömür ve ondan sonra geriye ölü toprak bırakılacak. Yani ölüm vadisi haline getirilecek burası. Şimdi ben Limak'ın patronlarının da bunu yapmak istediğini düşünmüyorum. Yapmayın. Türkiye'ye bunu yapmayın. Kendi ailenize bunu yapmayın. Buna başka bir çözüm bulun. Tarihe böyle geçmeyin. Zaten tarihe iyi geçtiğiniz de söylenemez. Tarihle yargılanacaksınız fena halde. Hiç olmazsa şuraya dokunmayın ki o dünyada da bu dünyada da orman size şahitlik etsin bize dokunmadılar diye."