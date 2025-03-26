Ümit Özdağ aramızda! Bu görüntü Saraçhane'yi salladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mali dosya soruşturması nedeniyle 23 Mart'ta tutuklanması sebebiyle Saraçhane'de gösteriler düzenlendi.

Her yaştan vatandaşın yoğun katılımı olduğu gösteriler dün itibariyle Saraçhane'de sona erdi.

Ümit Özdağ'a izin çıktı

Gösterilere katılan bir vatandaş Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a olan benzerliği ise bu kadar da olmaz dedirtti.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a benzerliğiyle dikkat çeken vatandaşa yorum yağdı.

ÖZDAĞ, X HESABINDAN VİDEOYU PAYLAŞTI

Ümit Özdağ, sosyal medyada büyük yankı uyandıran videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdağ, videoya ilişkin "Aslında çıktım, katıldım ve döndüm. Tanımazlar zannetmiştim, tanımışlar…" ifadelerini kullandı.