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Ümit Özdağ 'AKP ile Türk olmaktan kurtulduk' diyen Aziz Babuşçu ile karşılaştığında bakın ne dedi

Ümit Özdağ ile AKP'li Aziz Babuşçu karşı karşıya geldi. Özdağ, Babuşçu'nun "Özür dilemediniz, şov yapmayın" sözlerine sert yanıt verdi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 12:42
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Ümit Özdağ Aziz Babuşçu ile karşılaştığında bakın ne dedi

Ümit Özdağ 'AKP ile Türk olmaktan kurtulduk' diyen Aziz Babuşçu ile karşılaştığında bakın ne dedi
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Adıyaman’da deprem nedeniyle incelemelerde bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, Adıyaman Üniversitesi’nde karşılaştı. 

Depremde yıkılan bina enkazında gönüllü olarak çalıştığı sırada Ümit Özdağ'ın sosyal medyadan "Suriyeli hırsız" diye paylaştığı videoya atıfta bulunan Aziz Babuşçu’nun “Üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Özür dilemediniz, şov yapmayın” sözleri üzerine Özdağ, “Türk halkından özür dileyeceksiniz” diye yanıt verdi. 

Ümit Özdağ görüntüleri "AK Parti sayesinde hepimiz Türk olmaktan kurtulduk’ diyen Aziz Babuşçu ile Adıyaman Üni’sinde karşılaştık. AK Parti elitlerine depremde ayrıcalıklı muamele tespitinden çok rahatsız olmuşlar. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Türkiye vatanımız. Sizin babanızın çiftliği değil.” mesajıyla Twitter’da paylaştı.

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