Ümit Özdağ, Erdoğan ve Bahçeli’nin 'Öcalan' planını açıkladı

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, 12 Punto isimli Youtube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Öcalan’ın Ankara’da bir eve gelip DEM Partisi’nin başkanlık koltuğuna oturacağını belirten Özdağ, Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyen Türk subayları’nın TSK’dan atılacağını iddia etti.

“ÖCALAN DEM PARTİSİ’NİN BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURACAK”

Özdağ, yaptığı konuşmada,

“Öcalan, Ankara’da bir eve gelip DEM başkanlık koltuğuna oturacak. Ancak Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyen Türk subayları TSK’dan atılacak. Kara Harp Okulu’nda İzmir marşı yasaklanacak. Atatürk düşmanlığı artacak. Öcalan ile iç cephe kuramazsınız. Atatürksüz devlet olmaz. Siz devleti yıkıma sürüklüyorsunuz. Devleti cemaatlere teslim ettiniz” ifadelerini kullandı.