Ümit Özdağ, Erdoğan'ın 'CHP' planını açıkladı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. En son CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel de AKP'ye katıldı. CHP İstanbul il başkanlığına Gürsel Tekin başkanlığında atanan 'kayyum' heyeti de gündemin sıcak başlıklarından...

Ankara Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi, 11 Eylül (2025)'de CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetti. CHP kurmaylarına göre İstanbul İl Başkanlığı için verilen karar böylece "boşa düştü".

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, CHP'nin bir devlet operasyonu ile karşı karşıya olduğunu söyledi. CHP'nin parçalanmaya çalışıldığını belirten Özdağ, Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayarak, neden bunu amaçladığını açıkladı.

"ERDOĞAN'IN 'CHP' AMACI..."

CHP'ye yerel seçimlerden sonra yapılan operasyonların partiyi parçalama amacıyla yapıldığını ifade eden Özdağ, Erdoğan'ın bir sonraki seçimlerde seçilemeyeceği bildiğini belirterek, muhalefeti parçalayarak önünü açma stratejisi uyguladığını vurguladı.

Özdağ, Erdoğan'ın amacının, CHP'yi güçsüzleştirmek olduğunu kaydetti.

