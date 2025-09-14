Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kurultay davası'yla ilgili flaş karar! Ünlü gazeteci açıkladı

Yarın görülecek CHP'nin 'şaibeli' olduğu iddia edilen kurultay davasında 'mutlak butlan' kararı çıkarsa eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olması ihtimali gündemde...

CHP lideri Özgür Özel'in çağrısına rağmen kurultay sürecine ilişkin şimdiye kadar hiçbir açıklama yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü (yarın) planı netleşti. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Kılıçdaroğlu’nun evinde ya da ofisinde bulunmayacağını, birkaç günlüğüne eşiyle birlikte dinlenmeye çekildiğini yazdı.

"KARAR İSTENİLDİĞİ GİBİ ÇIKSA BİLE..."

Öztürk, “Mutlak Butlan, Kılıçdaroğlu’nu da yordu. Birkaç günlüğüne eşiyle birlikte dinlenmeye çekildi. Karar istenildiği gibi çıksa bile Kılıçdaroğlu, ortamın yatışması için en az bir hafta genel merkeze gitmeyecek” dedi.

MİTİNGE DAVET YOK

Öztürk, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin 42. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı öncesinde düzenlenecek Ankara mitingine de katılmayacağı ifade etti. Mitingle ilgili Kılıçdaroğlu’na bir davet yapıldığına dair de net bir bilgi olmadığını kaydetti.

Öztürk'ün “Kılıçdaroğlu nerede? derseniz, Ankara’ya yakın bir ilçede. Yerini özellikle belirtmiyorum” ifadeleri de dikkat çekti.

Öte yandan CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat, önceki gün yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun,15 Eylül Pazartesi günü 21. Olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davanın sonucunu görmeden CHP'deki sürece bir açıklamada bulunmayacağını kendisine söylediğini aktarmıştı.

