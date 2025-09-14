Bomba iddia! 8 CHP'li başkan AKP'ye geçecek

CHP’nin kurultay davası öncesi siyaset kulisleri bomba bir iddiayla çalkalandı. Gazeteci Sinan Burhan, 8 CHP'linin daha AKP'ye geçeceğini iddia etti.

CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel de AKP'ye katılmasıyla dikkat çeken süreç devam edecek. Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı canlı yayında kurultay sonrası bazı belediye başkanlarının tavır değiştireceğini söyledi.

"8 CHP'Lİ DAHA GEÇMEK İÇİN HAZIR BEKLİYOR"

Sinan Burhan, Ankara’dan 3, Konya’dan 4 ve Samsun’dan bir belediye başkanının daha AKP’ye geçmek için hazır beklediğini iddia etti.

Tv100'de konuşan Burhan, "Ankara’da 3 CHP’li ilçe belediyesi AK Parti’ye geçmek için bekliyor. 15 Eylül’deki davanın sonucu bekleniyor. Buna göre hareket edilecek. Çünkü belediye başkanları yoruldu" ifadelerini kullandı.

"DAVANIN SONUCUNA BAĞLI"

Burhan, Konya’dan 4 ve Samsun’dan büyük bir ilçe belediye başkanının da AKP’ye geçmeye hazırlandığını öne sürerek, bu sürecin davanın sonucuna bağlı olduğunu söyledi.

