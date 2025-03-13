Ümit Özdağ: PKK'nın karşılık almadan kendisini feshetmesi imkansız

Ümit Özdağ, bu sürecin gerçekçi olmadığını vurgulayarak, PKK'nın karşılık almadan kendisini feshetmesinin imkansız bir durum olduğunu savundu.

Özdağ, Cumhur İttifakı’nın PKK’nın kendisini feshetmesi ve silah bırakması konusunda PKK'nın şartlar ileri sürmediğini söylediği açıklamalarıyla ilgili de, "Eğer bu doğru olsaydı, mükemmel olurdu. PKK gibi terör örgütünün kayıtsız şartsız teslim olup kendisini feshetmesi çok güzel bir gelişme olurdu" ifadelerini kullandı.

“ÖCALAN PKK/YPG’Yİ GÜVENCE ALTINA ALMAK İSTİYOR”

Ümit Özdağ, Cumhuriyet'e yeni açılım sürecini değerlendirdi.

Özdağ , Öcalan'ın İmralı sürecini Suriye'deki PKK/YPG yapılanmasının geleceğini güvence altına almak ve Türkiye'de kendisini meşrulaştırmak için kullanmak isteğini söyledi.

Özdağ "Türkiye’den bağımsızlık, federasyon, idari özerklik, kültürel haklar istemiyorum diyor. Ancak ne istediğini belirgin şekilde söylemiyor. Bu durumda iktidar bloğunun bazı temsilcileri PKK- YPG-PJAK dağılıyor, silah bırakıyor, Anayasada hiçbir değişiklik yok" izahını yapıyorlar. İngilizce bir ifade vardır: "Gerçek olmak için çok güzel!” Eğer böyle bir durum mümkün olsaydı, ben dahil kimsenin karşı çıkması mümkün olmazdı. Böyle bir çözüme itiraz etmek doğru da olmazdı." dedi

‘SÜREÇ NET DEĞİL’

Erdoğan'ın neden “Gerekirse taş üzerinde taş, omuz üzerinde baş bırakmayız" açıklamasını yapmak zorunda kaldığını açıklayan Özdağ 'Peki, gerçek durum ne? Sırrı Süreyya Önder, “Açıklama YPG’yi kapsar” diyor. Tülay Hatipoğlu “Kapsamıyor" diyor. Mehmet Uçum “66. madde değişmez" diyor. Binali Yıldırım ise 66. madde değişmeli, yerel yönetimlere yetki devri olabilir diyor. Ahmet Türk "Değişecek, bunu tartışmayız bile” diyor. PKK şefleri Kandil'de Öcalan’a açıktan muhalefet etmiyorlar ancak ayak sürümeye başladılar bile. Öcalan ise PKK’ye yenilmediniz mesajı veriyor. Nasıl mı? "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi” diyerek PKK’yi "çağdaş parti” olarak nitelendiriyor. Erdoğan bu ayak sürümeyi görerek, “Gerekirse taş üzerinde taş, omuz üzerinde baş bırakmayız" diyor. Ayrıca ilk dört madde değişmeyecek diyor ama diğer maddeler ile ilgili bir açıklama yapmıyor. Özetle, bu süreçte netleşmemiş çok fazla husus var. İzliyoruz" açıklamasını yaptı.