Ümit Özdağ: TÜİK'in enflasyon rakamına inanırsanız Ali Yerlikaya’ya da inanın

Türkiye’deki sığınmacıların sayısı, ülkemize geldikleri günden beri en çok konuşulan konuların başında geliyor. Konu hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 gün önce bir toplantıda sunum yaparak Türkiye’deki ‘düzenli göçmen’ sayısının 4 milyon 437 bin olduğunu açıklamıştı.

Bakan Yerlikaya sunumun devamında ise 3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin beyan ettikleri adreslerde olmadığını söyledi. Yerlikaya’nın açıklamaları sonrasında “Türkiye’deki Suriyelilerin gerçek sayısı kaç?” sorusu yeniden tartışma konusu oldu. Sığınmacı konusundaki politikaları ve açıklamaları ile öne çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya’nın açıklamalarını eleştirerek: “TÜİK’in enflasyon rakamına inanırsanız Ali Yerlikaya’ya da inanın!” ifadelerinde bulundu.

Yerlikaya’nın açıkladığı rakamların inandırıcı olmadığını aktaran Özdağ, Türkiye’deki bütün milliyetlerden yabancı sayısının toplamda 13 milyonu aştığını kaydetti. Konu hakkında çektiği video ile rakamları açıklayan Özdağ’ın X üzerinden paylaşım notu ise şu şekilde oldu:

“Yerlikaya, "Ülkemizde düzenli göçmen sayısı bugün itibarıyla 4 milyon 437 bin. 3 milyon 103 bin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 109 bin ikamet izni, 224 bin uluslararası koruma altındakiler." demiş. Ali Yerlikaya Toplam 4 milyon 437 bin yabancı var diyor özetle.

TBMM başkanı olan Numan Kurtuluş 22 Mayıs 2023’de Türkiye’deki Suriyeli sayısının 4 milyon 994 bin olduğunu açıklamıştı. Yerlikaya 1 sene içinde 1 milyon 800 bin Suriyelinin döndüğüne inanmamızı istiyor.

Ya da verdiği 3 değişik statüde Türkiye’de bulunan nüfusun, 4 milyon 437 binin hepsi Suriyeli ise 500 bin Suriyeli döndü diyor. Peki, Afganlar, Afrikalılar, Pakiler, Ruslar, Ukranlar, İranlılar, Iraklılar, Libyalılar, Mısırlılar ve diğerleri nerede? TÜİK’in enflasyon rakamına inanırsanız Ali Yerlikaya’ya da inanın.

Sınırlarından her gün 1000-1250 kaçak girişin olduğu Resmi raporlarda olan bir ülkenin iç işleri bakanı ancak halkına yanlış bilgi vermemeli.

Gelelim gerçek rakamlara ülkemizde 5 milyon kayıtlı Suriyeli, 2 milyon kayıtsız Suriyeli var. 2 milyonu geçen Afgan var. 2 milyonu aşan Afrikalı yaşıyor. 2 milyondan fazla İran, Irak, Pakistan, Rusya, Ukrayna vs. değişik uluslardan insan ülkemizde Türk halkının omuzlarında yük oluyor.”