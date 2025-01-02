Ümit Özdağ ve Cemal Enginyurt'tan DEM Parti’yle görüşen Bahçeli'ye sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik “örgüte silah bırakma” çağrısı sonrası, siyaset sahnesinde çok çarpıcı gelişmelerin yaşanmasına neden oldu.

Bu gelişmelerin ardından, DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı’da Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası siyaset arenasında hareketli saatler yaşanırken, bugün Önder ve Buldan’a Ahmet Türk’ün de katıldığı heyet, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde Bahçeli’nin, DEM Parti heyetini bizzat kapıda karşılaması ise dikkat çekti.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN ÇAĞRI

Bahçeli ile DEM Parti heyetinin görüşmesi sosyal medyada gündem olurken siyasi isimlerden tepkiler de art arda geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DEM Parti ile görüşme gerçekleştiren Bahçeli’ye üstü kapalı göndermede bulunarak, seçmeni Zafer Partisi’ne üye olmaya devam etti. Özdağ paylaşımında, “Abdullah Öcalan umut hakkı ile İmralı’dan çıkmasın, 4500 PKK’lı serbest kalmasın, dağdaki PKK’lılara koşulsuz af gelmesin, 2. Terörle Müzakere süreci yaşanarak Anayasamızın ilk 4 maddesi değişmesin, özerklik, federasyon konuşulmasın diyorsan bunu ifade etmek için Zafer Partisine ÜYE OL. Mücadele et” ifadelerine yer verdi.

Abdullah Öcalan umut hakkı ile İmralı’dan çıkmasın, 4500 PKK’lı serbest kalmasın, dağdaki PKK’lılara koşulsuz af gelmesin, 2. Terörle Müzakere süreci yaşanarak Anayasamızın ilk 4 maddesi değişmesin, özerklik, federasyon konuşulmasın diyorsan bunu ifade etmek için Zafer Partisine… pic.twitter.com/vEg2GCeI7z — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 2, 2025

"ENGİNYURT: NEREDEN NEREYE"

Özdağ’ın yanı sıra Bahçeli’ye bir tepki de Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi. Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Bahçeli’yi sert sözlerle eleştirdi.

Bir paylaşımında, “Nereden nereye kimler kimlerle beraber” diyen Enginyurt, diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: “Dem Parti TBMM Başkanı ve Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor. Heyette Ahmet Türk'de var. Sadece meraktan soruyorum. Bu Ahmet Türk, terörist denilerek Kayyum atanan ve görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk mü?”