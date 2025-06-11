Ümit Özdağ yargılanıyor! Karar için ara verildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması bugün 10.30’da Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde başladı.

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" sözlerinden bir gün sonra Ankara’da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi’ne götürülen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı.

DAVANIN İLK DURUŞMASI

Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması bugün Silivri’de İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu duruşma başlamadan İstiklal Marşı okunmasında talebinde bulundu. Bu talep de reddedildi.

Özdağ, salona büyük bir alkış ile girdi. Özdağ, salonu selamladı ve sanık kürsüsüne geçti.

Savunmasına başlayan Özdağ, "142 günü hücrede temel haklarım çiğnenerek geçirdim" dedi.

Mahkemeye, 142 gün tek kişilik hücrede haksız yere tutulduktan sonra getirildiğini belirten Özdağ, 1999'da bir tezin jüri üyeliğini üstlendiğini, daha sonra tezin yazarıyla birlikte ASAM'da çalıştığını anlattı.

Mahkemede, anayasal haklarının ihlal edilerek Kayseri'ye getirildiğini savunan Özdağ, Kayseri olaylarının 27 yaşındaki bir Suriyeli gencin 7 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunmasıyla başladığını, bunun üzerine çıkan olaylarda Zafer Partisi'nin hiçbir rolünün olmadığını, savcılığın iddianamesinde bu gerçeği gizlediğini ve kendisinin olayları yatıştırmaya çalıştığını belirtti.

Kayseri'deki olayların sebebi Suriyelilerin tecavüzcü şüphelisini polise teslim etmemesi; yetkililer polisi acil göreve çağırdı ve halkı sakinleşmeye davet etti.

Olayların büyümesinin Türkiye'nin düşmanlarının işine yarayacağı belirtildi.

Zafer Partisi heyeti de olayları inceledi ve halkı sakinliğe çağırdı, sorunun kaynağını hükümetin yanlış politikaları ve sığınmacı sorunu olarak gösterdi.

Özdağ'ın savunmasından öne çıkanlar şöyle:

"Benim içeride olmamın nedeni ne Cumhurbaşkanına hakaret, ne de Kayseri olaylarıdır. Benim içeride olmamın nedeni Öcalan sürecidir.

Türkiye’de muhaliflere düşman hukuku uygulanıyor."

TUTUKLULUĞUNA DEVAM TALEBİ

Savcı, Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamını talep etti. Karar arası verilirken savcılık Özdağ için 4,5 yıl hapis talebinde bulundu.

Savcı, mütalaasında 1,5 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapis istedi.

Mütalaa sonrası konuşan Özdağ, "Savcılığın mütalaasını hayretle dinledim. Bir hukuki değeri olmayan, Kayseri Emniyeti’nin hazırladığı rapora istinaden cezamı istedi" dedi.