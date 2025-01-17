Ümit Özdağ’dan AKP’li isme zehir zemberek sözler. ‘Allah mı oldun?’

AKİT yazarı Kenan Alpay, sosyal medya hesabından, Türkiye’ye kaçak yollarla giren Afgan bir kadınla konuşan Ümit Özdağ’ı hedef alarak, Özdağ’ın cehenneme gideceğini iddia etti.

Alpay, sosyal medya platformu X’de yaptığı paylaşımda,

“Cuntacı Muzaffer’in evladı Ümit Özdağ tıpkı babası gibi ırkçı, babası gibi lümpen ve provokatör.

Rezilliğe doymayan bu herife karşı en küçük bir sempati beslemek insanı bu dünyada sefalete, ahirette doğrudan cehenneme sürükler.

Sevgili Gençler Şeytan ve dostlarından uzak durun” ifadelerini kullandı.

Cuntacı Muzaffer’in evladı Ümit Özdağ tıpkı babası gibi ırkçı, babası gibi lümpen ve provokatör.



Rezilliğe doymayan bu herife karşı en küçük bir sempati beslemek insanı bu dünyada sefalete, ahirette doğrudan cehenneme sürükler.



Sevgili Gençler

Şeytan ve dostlarından uzak durun https://t.co/sQxta2J98J — Kenan ALPAY (@kenan_alpay) January 17, 2025

“ALLAH MI OLDUN KENAN?”

Ümit Özdağ ise Kenan Alpay’a sert bir dille yanıt verdi.

“Allah mı oldun Kenan??” diyen Özdağ,

“Cennete kimin gireceğine sen mi karar vereceksin?

Senden iyi lümpen mi olur, milli kimliksiz, Türk düşmanı etnik azınlık ırkçısı…

Türkiye’yi Avrupa Birliği kalesinin önündeki mülteci hendeği yaptınız. Umarım ve dilerim sen ve senin gibiler bir gün aşığı olduğunuz ‘mülteci terörünü’ yaşarsınız da aklınız başınıza gelir” ifadelerini kullandı.

Allah mı oldun Kenan?? Cennete kimin gireceğine sen mi karar vereceksin? Senden iyi lümpen mi olur, milli kimliksiz, Türk düşmanı etnik azınlık ırkçısı… Türkiye’yi Avrupa Birliği kalesinin önündeki mülteci hendeği yaptınız. Umarım ve dilerim sen ve senin gibiler bir gün aşığı… https://t.co/S4ymg6I94l — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 17, 2025

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir’de gittiği salı pazarında 10 yıldır Türkiye’de 5 çocuğu ile yaşayan Afgan bir kadın ile konuşma gerçekleştirdi.

Kadın, Özdağ’a İran’ı yürüyerek geçtiğini söyledi. Özdağ, kadınla konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşarak “Böyle milyonlar var” dedi.