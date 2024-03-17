Ümit Özdağ’dan Bahçeli’ye sert tepki: Kurtarıcı lider Atatürk’tür. Erdoğan Türkiye’yi neden kurtaracak?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sözlerine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Bahçeli’ye tepki gösteren Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

Kurtarıcı lider Atatürk’tür. Erdoğan Türkiye’yi neden kurtaracak? Erdoğan AKP genel başkanı olarak kurtarıcı lider ise MHP’ye ne gerek var? Kapatın partiyi, Ak Parti’ye katılın. Sevgili Türk Milliyetçileri, sevgili MHP’li kardeşlerim, sizleri seçimlerden sonra PKK ile 2. Müzakere sürecini başlatacağı , Anayasamızın ilk üç maddesini değiştirmeye çalışacağı anlaşılan AK Parti’ye değil, Zafer Partisi’ne oy vermeye davet ediyorum.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP’nin 14’üncü Olağan Büyük Kurultayı’nda konuşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu benim son seçimim” sözlerine değinirken "Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; ayrılamazsın Türk milletini yalnız bırakamazsın. O yüzden Cumhur ittifakı olarak yanındayız, beraberiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz. Allaha emanet olun" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin söz konusu sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Özdağ mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtarıcı lider Atatürk’tür. Erdoğan Türkiye’yi neden kurtaracak? Erdoğan AKP genel başkanı olarak kurtarıcı lider ise MHP’ye ne gerek var? Kapatın partiyi, Ak Parti’ye katılın.