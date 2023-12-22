Ümit Özdağ’dan Can Atalay açıklaması. ‘Yargıtay bilerek suç işliyor’

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında yaşanalılanlarla alakalı açıklamalarda buluna Özdağ, "Anayasa Mahkemesi'nin kararı hoşumuza gitse de gitmese de Anayasa diyor ki, 'Anayasa Mahkemesi'nin kararı geçerlidir.' Yargıtay suç işliyor. Yargıtay bilerek suç işliyor, hiçbir yolu yok. Eğer Yargıtay bu tutumunda devam eder, Anayasa'yı çiğnemeye devam ederse yarın vatandaşlardan da yasalara uymasını ve Anayasa'ya uymalarını bekleyemezler. Bu bir akıl tutulmasıdır" dedi.

“BAZI YASALAR UYGULANMAK ZORUNDADIR”

Özdağ, "Bazı yasalar yanlış olsa bile yasa oldukları için kaldırılana kadar uygulanmak zorundadır" diyen Özdağ "Biz de Anayasa Mahkemesi'nin birçok kararını beğenmiyoruz ama her beğenmediğimiz karara karşı çıkar ve uygulamıyoruz dersek devlet nasıl yürür" ifadelerini kullandı.