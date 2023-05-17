Ümit Özdağ’dan canlı yayında gündem yaratacak sözler: Türkiye’nin Erdoğan’ı aşması gerek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yaptığı açıklamasında, “Türkiye’nin Erdoğan’ı aşması gerek. Artık yorulmuş bir rejim var” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ’dan canlı yayında gündem yaratacak sözler: Türkiye’nin Erdoğan’ı aşması gerek

Editör: İsa Karaaslan

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura hazırlanıyor. Bu süreçte Zafer Partisi ve ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Halk TV’de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“TÜRKİYE’NİN ERDOĞAN’I AŞMASI GEREK”

“Eğer Millet İttifakı aday olarak Mansur Yavaş’ı aday olarak çıkarsaydı şimdi 2.turu konuşmuyorduk. Meclis’te Millet İttifakı da muhtemelen de çoğunlukta olacaktı. Ancak ben bu açıklamayı gerçekten siyaset bilimci olarak yaptım. Ben bu açıklamayı siyasetçi olarak değil siyaset bilimci olarak yaptım. Ancak Türkiye’nin Erdoğan’ı aşması gerek. Artık yorulmuş bir rejim var. Kendisini taşıyamıyor. Türkiye’yi taşıyamıyor. Ve hangi gerekçeyse olduğu önemli değil. Mansur Yavaş AKP’nin geniş seçmeninden de oy alıyor.”

“BEN CHP KAZANSIN DEDİM”

“Erdoğan'la yakın değiliz. Mesele birisiyle yakın olup olmamak değil. Erdoğan'la zaten 21 seneden beri kavga ediyorum. Erdoğan'a ben neden sitem edeyim. Ben Erdoğan'ı aramadım ki. Ben Erdoğan'a seni desteklerim demedim ki. Ben Erdoğan kazansın demedim ki.

Ben CHP kazansın dedim. Ona hayır dediniz, 24 Anayasası'na sadık olduğunu, sığınmacıları geri yollayacağınızı açıklayın. Bu teklifi ben Kemal Bey'e yaptım.”

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